В Польше стартовал третий набор добровольцев в Украинский легион: первые детали

В Польше в феврале 2025 года стартует третий набор добровольцев в Украинский легион. Две предыдущие группы уже сформированы.

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Соответствующее заявление сделал посол нашей страны в Польше Василий Боднар. Он поделился подробностями в интервью местному телеканалу TVN 24.

Когда его спросили, сколько людей хотят набрать, дипломат ответил, что называть цифру "нам запретило Министерство обороны".

Добровольцы из первой группы уже находятся на украинской территории. А воины из второй еще проходят практику в Польше.

"Этот процесс продолжается", – сказал посол Украины.

Известно, что первые воины из Украинского легиона, сформированного в Польше, начали прибывать в нашу страну в конце декабря 2024 года. Информация о том, что вторая группа подписала контракты с ВСУ, появилась начале января 2025-го.

Как ранее писал OBOZ.UA, в октябре прошлого года глава польского министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что количество украинцев, которые изъявили желание присоединиться к первому набору Украинского легиона, на тот момент было не очень высоким.

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