В Польше заявили, что так и не нашли следов падения российской ракеты

Российская ракета, которая залетела в Польшу, не падала и не взрывалась на территории страны-соседки Украины. На это указывают результаты поиска снаряда и его осколков.

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В Оперативном командовании Войска польского 30 декабря заявили, что завершили проверку территории в 16:00 (15:00 по местному времени). Никаких объектов, которые могли бы угрожать опасности населения, обнаружено не было.

Военные анонсировали, что проведут в Люблинском воеводстве наземные поиски объекта, нарушившего утром 29 декабря воздушное пространство Польши.

В поисках участвовали солдаты 2-й Люблинской бригады территориальной обороны и 19-й бригады территориальной обороны реки Буг. Было задействовано почти 500 человек.

"Цель обыска – окончательно подтвердить, что на территории Польши не осталось ни одного элемента объекта. Действия солдат пройдут к юго-востоку от города Замосць", – писала пресс-служба Оперативного командования.

В итоге военные сообщили, что "результат поиска был отрицательным", никакие дальнейшие мероприятия проверки на местах не планируются.

Жителей района поблагодарили за понимание, а военнослужащих – за готовность и профессионализм.

Как писал OBOZ.UA:

– Рано утром 29 декабря страна-террорист Россия устроила массированную ракетную атаку по Украине. В это время на территории Польши в районе села Вожучин-Цукровня зафиксировали российскую ракету.

– Польский Генштаб подтвердил этот факт: "Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши".

– Военные сообщали, что, скорее всего, ракета находилась в воздушном пространстве страны НАТО короткое время, после чего вернулась в Украину.

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