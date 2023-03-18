В Полтаве попрощались с тремя воинами, погибшими в боях на Донбассе. Фото

17 марта на Полтавщине простились с тремя воинами, которые защищали Украину от российских захватчиков и пали в противостоянии с врагом. Валентин Джунь, Станислав Каплуновский и Александр Якоиец свой последний бой приняли на украинском Донбассе.

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Все трое воинов погибли в разные дни, у каждого из них была своя жизненная история, однако их объединяла безграничная любовь к Украине и готовность защищать ее и свой народ до последнего вздоха. Репортаж с церемонии прощания опубликовало издание "Суспільне Полтава", воспоминаниями же о Героях поделились те, кто знал их при жизни.

Уроженцы Полтавщины Валентин Джунь, Станислав Каплуновский и Александр Якивец погибли в марте этого года в Донецкой области. Прощание с Героями в Полтаве 17 марта устроили возле Свято-Успенского собора ПЦУ.

Валентин Анатольевич Джунь родился 20 июля 1969 года в Машевке, проживал в Полтаве. После окончания школы освоил профессию слесаря-сантехника.

"И насколько прижилась ему эта специальность, что не стала менять ее на протяжении всей своей жизни. Как говорят его родные, он имел золотые руки, был очень умелым специалистом в этой области, переделал множество ремонтов, помогал всем, кто просил о помощи. Да и на работе его ценили и уважали за добросовестное исполнение должностных обязанностей, большую ответственность, а еще искренний нрав, человечность, доброту и широкую открытую душу… Именно таким воспитала Героя его мама — учительница местной школы Галина Михайловна Джунь…Валентин много лет работал слесарем на ТЦСК, последние годы трудился в частной киевской фирме", – пишут о павшем воине в местной газете "Промінь".

Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Валентин встал на защиту государства. 27 марта 2022 года он был призван на службу по мобилизации Полтавским ОМТКЦ и СП. Почти год воин в рядах 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко защищал родную землю. Он служил в должности стрелка-санитара механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона.

"И даже когда в мае получил серьезное ранение, пройдя курс лечения и реабилитации, снова вернулся на передовую", – пишет "Промінь".

Погиб Валентин Джунь под Красногоровкой Донецкой области 11 марта. Выполняя боевое задание, он попал под танковый обстрел оккупационных войск.

"Валентин мне приходился одноклассником. В последнее время мы с ним часто общались, созванивались как друзья. Он был очень хорошим человеком, он был спокойным, уравновешенным, многим людям тоже помогал. Мне перезвонила одноклассница, я подумала, что, пожалуй, плохие новости, и сказала, что Валика уже нет", - рассказала "Суспільному" одноклассница погибшего воина Наталья Половинко.

Павшему в бою воину навсегда будет 53 года. Его единственный сын Максим ныне защищает Бахмут на Донетчине.

Станислав Алексеевич Каплуновский родился 15 января 1976 года, жил в Полтаве.

В защиту Украины от российской агрессии Станислав встал еще в 2014 году. Как рассказали в Полтавском ОМТЦК и СП, воин с 2014 неоднократно принимал участие в защите территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, выполняя задачи в зоне Антитеррористической операции и Операций Объединенных сил. А с января 2022 года младший сержант Каплуновский заключил контракт с ВСУ.

"Призван на службу по контракту в 116 бригаду территориальной обороны, с началом полномасштабного вторжения со стороны агрессора перевелся в воинскую часть А4638 на должность номер обслуги 3-го штурмового отделения 2-го штурмового взвода 1-й штурмовой штурмовой штурмовой роты 2-го штурмового батальона. Верный воинской присяге, достойно исполняя свой воинский долг, защищая территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, проявив стойкость и мужество, при выполнении боевого задания погиб 7 марта 2023 года вблизи Бахмута Донецкой области", – говорится в сообщении.

Погиб воин, до последнего пытаясь спасти побратимов.

"Есть люди, которые идут и забирают с собой целую эпоху. Он забирает эпоху, он забирает опыт, который спасал до последнего. Даже в последнем бою спасал побратимов. Человек, который своим примером давал вдохновение в тяжелых ситуациях искать выход", – рассказал "Суспільному" побратим погибшего Станислава Каплуновского Дмитрий Юденко.

Воину было 47 лет.

Александр Анатольевич Яковец родился в 1977 году. Жил в селе Андреевка Диканьской поселковой громады.

В защиту Украины Александр встал еще в 2014 году. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, снова взял в руки оружие и с 9 марта 2022 года воевал с российскими оккупантами.

"Мы жили в одном селе, работали в одном хозяйстве. Это очень хороший человек. В 2014 году, как и мой муж, он ушел в АТО, отслужил. Мой муж тоже служит, и он всегда пытался всех поддержать, хоть и самому было тяжело. У него осталось двое детей, жена, он приезжал перед новым годом в отпуск и говорил: "Все будет хорошо, надо надеяться", – рассказала "Суспільному" знакомая Героя Оксана Байлем.

В марте воин принял свой последний бой: Александр Яковец погиб под Каменкой Донецкой области, отбивая штурм вражеских войск.

"10 марта 2023 года во время выполнения служебных обязанностей в результате штурмовых действий со стороны противника, возле населенного пункта Каменка Покровского района Донецкой области, героически погиб наш земляк - стрелок-санитар механизированного батальона, солдат Яковец Александр Анатольевич 1977 года рождения .Низко склоняем голову перед светлой памятью героя. Память о настоящем воине, который до конца своей жизни исполнял свой служебный долг, навеки останется в наших сердцах. Выражаем искренние слова соболезнования семье и близким", – отметили после трагического известия в Диканьской громаде.

Герою было 46 лет.

Валентина Джуня и Станислава Каплуновского похоронили на Затуринском кладбище вблизи Полтавы. А Александра Яковца – в Диканской громаде, где он родился.

Напомним, накануне стало известно, что в боях за Украину погиб защитник ДАПа Сергей Кройтор. Талантливый мастер по пошиву одежды оставил успешный бизнес и с 2014 года защищал родную землю от российских захватчиков.

После начала полномасштабного вторжения вернулся на войну. Погиб воин 15 марта под Ямполем Донецкой области.