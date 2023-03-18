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В Полтаве попрощались с тремя воинами, погибшими в боях на Донбассе. Фото

Лилия Рагуцкая
War
6 минут
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В Полтаве попрощались с тремя воинами, погибшими в боях на Донбассе. Фото

17 марта на Полтавщине простились с тремя воинами, которые защищали Украину от российских захватчиков и пали в противостоянии с врагом. Валентин Джунь, Станислав Каплуновский и Александр Якоиец свой последний бой приняли на украинском Донбассе.

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Все трое воинов погибли в разные дни, у каждого из них была своя жизненная история, однако их объединяла безграничная любовь к Украине и готовность защищать ее и свой народ до последнего вздоха. Репортаж с церемонии прощания опубликовало издание "Суспільне Полтава", воспоминаниями же о Героях поделились те, кто знал их при жизни.

Уроженцы Полтавщины Валентин Джунь, Станислав Каплуновский и Александр Якивец погибли в марте этого года в Донецкой области. Прощание с Героями в Полтаве 17 марта устроили возле Свято-Успенского собора ПЦУ.

Валентин Анатольевич Джунь родился 20 июля 1969 года в Машевке, проживал в Полтаве. После окончания школы освоил профессию слесаря-сантехника.

В Полтаве попрощались с тремя воинами, погибшими в боях на Донбассе. Фото

"И насколько прижилась ему эта специальность, что не стала менять ее на протяжении всей своей жизни. Как говорят его родные, он имел золотые руки, был очень умелым специалистом в этой области, переделал множество ремонтов, помогал всем, кто просил о помощи. Да и на работе его ценили и уважали за добросовестное исполнение должностных обязанностей, большую ответственность, а еще искренний нрав, человечность, доброту и широкую открытую душу… Именно таким воспитала Героя его мама — учительница местной школы Галина Михайловна Джунь…Валентин много лет работал слесарем на ТЦСК, последние годы трудился в частной киевской фирме", – пишут о павшем воине в местной газете "Промінь".

Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Валентин встал на защиту государства. 27 марта 2022 года он был призван на службу по мобилизации Полтавским ОМТКЦ и СП. Почти год воин в рядах 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко защищал родную землю. Он служил в должности стрелка-санитара механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона.

"И даже когда в мае получил серьезное ранение, пройдя курс лечения и реабилитации, снова вернулся на передовую", – пишет "Промінь".

Погиб Валентин Джунь под Красногоровкой Донецкой области 11 марта. Выполняя боевое задание, он попал под танковый обстрел оккупационных войск.

"Валентин мне приходился одноклассником. В последнее время мы с ним часто общались, созванивались как друзья. Он был очень хорошим человеком, он был спокойным, уравновешенным, многим людям тоже помогал. Мне перезвонила одноклассница, я подумала, что, пожалуй, плохие новости, и сказала, что Валика уже нет", - рассказала "Суспільному" одноклассница погибшего воина Наталья Половинко.

Павшему в бою воину навсегда будет 53 года. Его единственный сын Максим ныне защищает Бахмут на Донетчине.

Станислав Алексеевич Каплуновский родился 15 января 1976 года, жил в Полтаве.

В Полтаве попрощались с тремя воинами, погибшими в боях на Донбассе. Фото

В защиту Украины от российской агрессии Станислав встал еще в 2014 году. Как рассказали в Полтавском ОМТЦК и СП, воин с 2014 неоднократно принимал участие в защите территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, выполняя задачи в зоне Антитеррористической операции и Операций Объединенных сил. А с января 2022 года младший сержант Каплуновский заключил контракт с ВСУ.

"Призван на службу по контракту в 116 бригаду территориальной обороны, с началом полномасштабного вторжения со стороны агрессора перевелся в воинскую часть А4638 на должность номер обслуги 3-го штурмового отделения 2-го штурмового взвода 1-й штурмовой штурмовой штурмовой роты 2-го штурмового батальона. Верный воинской присяге, достойно исполняя свой воинский долг, защищая территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, проявив стойкость и мужество, при выполнении боевого задания погиб 7 марта 2023 года вблизи Бахмута Донецкой области", – говорится в сообщении.

Погиб воин, до последнего пытаясь спасти побратимов.

"Есть люди, которые идут и забирают с собой целую эпоху. Он забирает эпоху, он забирает опыт, который спасал до последнего. Даже в последнем бою спасал побратимов. Человек, который своим примером давал вдохновение в тяжелых ситуациях искать выход", – рассказал "Суспільному" побратим погибшего Станислава Каплуновского Дмитрий Юденко.

Воину было 47 лет.

Александр Анатольевич Яковец родился в 1977 году. Жил в селе Андреевка Диканьской поселковой громады.

В Полтаве попрощались с тремя воинами, погибшими в боях на Донбассе. Фото

В защиту Украины Александр встал еще в 2014 году. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, снова взял в руки оружие и с 9 марта 2022 года воевал с российскими оккупантами.

"Мы жили в одном селе, работали в одном хозяйстве. Это очень хороший человек. В 2014 году, как и мой муж, он ушел в АТО, отслужил. Мой муж тоже служит, и он всегда пытался всех поддержать, хоть и самому было тяжело. У него осталось двое детей, жена, он приезжал перед новым годом в отпуск и говорил: "Все будет хорошо, надо надеяться", – рассказала "Суспільному" знакомая Героя Оксана Байлем.

В марте воин принял свой последний бой: Александр Яковец погиб под Каменкой Донецкой области, отбивая штурм вражеских войск.

"10 марта 2023 года во время выполнения служебных обязанностей в результате штурмовых действий со стороны противника, возле населенного пункта Каменка Покровского района Донецкой области, героически погиб наш земляк - стрелок-санитар механизированного батальона, солдат Яковец Александр Анатольевич 1977 года рождения .Низко склоняем голову перед светлой памятью героя. Память о настоящем воине, который до конца своей жизни исполнял свой служебный долг, навеки останется в наших сердцах. Выражаем искренние слова соболезнования семье и близким", – отметили после трагического известия в Диканьской громаде.

Герою было 46 лет.

Валентина Джуня и Станислава Каплуновского похоронили на Затуринском кладбище вблизи Полтавы. А Александра Яковца – в Диканской громаде, где он родился.

В Полтаве попрощались с тремя воинами, погибшими в боях на Донбассе. Фото
В Полтаве попрощались с тремя воинами, погибшими в боях на Донбассе. Фото
В Полтаве попрощались с тремя воинами, погибшими в боях на Донбассе. Фото
В Полтаве попрощались с тремя воинами, погибшими в боях на Донбассе. Фото
В Полтаве попрощались с тремя воинами, погибшими в боях на Донбассе. Фото
В Полтаве попрощались с тремя воинами, погибшими в боях на Донбассе. Фото
В Полтаве попрощались с тремя воинами, погибшими в боях на Донбассе. Фото
В Полтаве попрощались с тремя воинами, погибшими в боях на Донбассе. Фото
В Полтаве попрощались с тремя воинами, погибшими в боях на Донбассе. Фото
В Полтаве попрощались с тремя воинами, погибшими в боях на Донбассе. Фото
В Полтаве попрощались с тремя воинами, погибшими в боях на Донбассе. Фото
В Полтаве попрощались с тремя воинами, погибшими в боях на Донбассе. Фото

Напомним, накануне стало известно, что в боях за Украину погиб защитник ДАПа Сергей Кройтор. Талантливый мастер по пошиву одежды оставил успешный бизнес и с 2014 года защищал родную землю от российских захватчиков.

После начала полномасштабного вторжения вернулся на войну. Погиб воин 15 марта под Ямполем Донецкой области.

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