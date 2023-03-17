Воевал с 2014 года: в боях за Украину погиб защитник ДАП Сергей Кройтор. Фото

В боях с российскими оккупантами в Донецкой области погиб "киборг" Сергей Кройтор. Киевлянин с псевдо "Хоттабыч" защищал Украину от российской агрессии еще с 2014 года, в частности он участвовал в обороне Донецкого аэропорта.

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До Революции Достоинства Кройтор занимался пошивом одежды, однако, когда РФ начала войну, не колеблясь встал на защиту родной страны. О гибели военного сообщила волонтер Леся Литвинова.

Киевлянин Сергей Кройтор еще до распада СССР был кадровым военным, он служил в десантных войсках. Потом ушел в отставку и взялся за вполне мирное дело: пошив одежды.

"16 лет он проработал с дизайнером Михаилом Ворониным, а затем открыл маленькое собственное производство по пошиву одежды. После начала Революции Достоинства отстаивал права украинцев на Майдане и летом 2014 ушел на фронт", – пишет издание.

В частности, за плечами у воина – две ротации у ДАП. В разговорах с волонтером Лесей Литвиновой Кройтор признавался: никто из защитников аэропорта на заключительном этапе обороны не верил, что выживет.

"Не верил, что выйдем. Аэропорт упал. В окна РПГ летели. Здесь уже нечего было защищать. Но и приказ отдать было некому. Ребята начали звонить по телефону домой. Кто жене, кто сыну. Сказать: "Я тебя люблю". Не прощались. Просто говорили о любви. Хотя и так все было понятно. Я тоже пытался Любе позвонить. Связи не было…" – рассказывал впоследствии о последней ротации в ДАП "Хоттабыч".

Тогда он выжил. Когда же Россия начала полномасштабную агрессию – снова взял в руки оружие.

Свой последний бой Сергей Кройтор принял 15 марта неподалеку от села Ямпиль Донецкой области.

"Помнишь? Мы сидели у меня на кухне и ты все пытался мне доказать, что никакой ты не герой. Что есть лучшие. Я надеялась, что после Победы мы встретимся и я напишу вторую часть. Потому что для меня ты - самый лучший. Навсегда. Было честью называть тебя другом. Почивай. Твоя служба закончилась" – написала, обращаясь к павшему в бою Герою, Литвинова.

Побратимы павшего воина обещают отомстить за его гибель и призывают поддержать семью защитника.

"Война! Пусть сгоряд в аду к*цапы! Многолетняя война, продолжающаяся веками. Трагическая и мужественная история нашего государства. Все, кто взял оружие и принимал участие знают; знают боль потери Побратима. Знают синдром выжившего. Но не возможно привыкнуть к потере боевого Брата и талантливого Человека, именно таким был и останется для нас Сергей Миронович Кройтор. Мастер пошива костюмов и Воин-десантник,. Отец и Муж. Брат, Ты был простым, но Величественым, Честным, Верным и Справедливым! Нет слов, чтобы заглушить Боль! Всегда первый. Честь и уважение... Отомстим! Кто хочет присоединиться к помощи семье –– Приват 4149437869019768 Кройтор Любовь Александровна", – написал защитник ДАП Анатолий Свирид.

В сети – волна скорби из-за гибели воина.

"Человек-улыбка, человек - оптимизм, человек - героизм, человек - скромность. Человек. Воин. Украинец. Доброволец с 2014. Прошел ад ДАПа. Вернулся на войну. Сергей Кройтор. Отказываюсь принять.... Ребята, как же так", – отметила киевлянка Наталья Дмитриева.

"Я не думала, что буду писать эти строки о нем. Я почему-то верила в его счастливую судьбу и в сильного Ангела над ним... Для него война началась не в прошлом году. Он был в одной из первых волн призыва в 2014 году. В местах, где было нужнее всего, горячее всего, сложнее всего. Прошел Майдан (я на всю жизнь запомнила Сашкин рассказ о том, как их маленький экипаж Автомайдана из двух человек в легковом автомобиле пытался задержать колонну из беркутовцев на Богатырской), Донецкий аэропорт... Из многих горячих точек выходил. Живым. А позавчера погиб. Пытаюсь осознать это. И не могу. Для меня он Жив. С теплой улыбкой и глазами, в которых горит огонь света и жажды жизни. У него всегда на вопрос "как дела?" был один ответ: "Да все хорошо, Светланка!" Добрый, отзывчивый Человек. Любящий Муж и Отец. Друг с большой буквы. Воин. Это тот случай, когда Друг твоего Брата, это и твой Друг! И Друг твоих родителей! Щедрый, добрый , всегда готов прийти на помощь и разделить не только радости, но и печали", - написала Светлана Махно.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб 20-летний защитник из Харьковской области. Воин ВСУ Василий Драгун из села Александровка Харьковской области с детства мечтал стать военным. Жизнь защитника оборвалась на фронте 6 марта.

А на Тернопольщине на днях попрощались с 19-летним защитником Романом Корчемным, погибшим в Донецкой области. Из родных у защитника был только дедушка.

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