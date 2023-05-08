В Полтаве простились с военным медиком, погибшим в результате вражеских обстрелов возле Авдеевки. Фото

В Полтаве 8 мая провели в последний земной путь защитника, военного медика Артура Сивца. Он погиб в конце апреля – в результате вражеских обстрелов возле Авдеевки на Донетчине.

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Сержант ВСУ, которому было 29 лет, вернулся домой на щите. Фото с церемонии прощания опубликовало издание "Суспільне Полтава" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что уроженец полтавской деревни Диканька был мобилизован на военную службу 14 февраля 2023 года. Стал боевым медиком взвода охраны.

Погиб сержант ВСУ 28 апреля из-за минометно-артиллерийского вражеского обстрела возле города Авдеевка. У военного остались родители, рассказал его знакомый Александр Ворона.

Провести земляка в последний земной путь приехали не только родные, но и жители громады. Панихиду по погибшему воину провели возле Свято-Успенского собора.

Похоронили военного медика в Диканской громаде, на кладбище микрорайона Чегривка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая в Ковеле на Волыни попрощались с 39-летним воином Сергеем Козулей, ушедшим на войну добровольцем. Он служил в 100-й отдельной бригаде ТРО, погиб в боях на одном из восточных направлений фронта.

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