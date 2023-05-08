'Никто не сдерживал слез': в Ковеле простились с погибшим в боях за Украину защитником, у которого осталось двое сыновей. Фото

Вчера, 7 мая, в Ковеле провели в последний путь воина Сергея Козулю. У 39-летнего защитника, вернувшегося домой на щите, осталось двое детей.

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О прощании с героем рассказали на Facebook-странице городского совета Ковеля. Воина со всеми почестями похоронили на городском кладбище.

В мирной жизни Сергей увлекался спортом и ходил на секцию вольной борьбы. Даже во время отпуска, когда он возвращался домой, находил время пойти со своими сыновьями в зал.

Как настоящий спортсмен Сергей тоже стал настоящим воином. Когда началась полномасштабная война, он не остался в стороне, а пошел добровольцем в военкомат. 25 февраля он вступил в Силы территориальной обороны Украины, где был стрелком воинской части А7063. Он говорил родным: "иду защищать вас, иду защищать свою землю, я иду одерживать победу".

Для семьи и близких он всегда был настоящей опорой. Друзья и знакомые вспоминают защитника как светлого и положительного человека.

"Война отобрала у молодого человека будущее, в котором он мог еще так много сделать, столько подарить минут счастья тем, кто рядом. Сергей боролся за Украину, он защищал свою землю и отдал за нее самое ценное – жизнь", – пишут в общине о Сергее.

Ранее сообщалось, что захватническая война российского агрессора против украинского народа отняла жизнь воина ВСУ Сергея Козули из Волыни. Сердце военнослужащего остановилось на 40-м году жизни – в боях на одном из восточных направлений фронта.

Напомним также, что в боях в Луганской области погиб 38-летний воин ВСУ Вячеслав Хилюк. Мужчина стоял на защите государства и своих родных больше года.

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