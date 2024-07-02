В Полтаве во время тревоги слышали звук взрыва
Днем 2 июля в Полтаве во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистических ракет.
Опасность обстрела баллистикой существовала в центральных и северо-восточных областях. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
По информации местных СМИ, взрыв в Полтаве слышали около 13:40. За несколько минут до этого военные предупредили об угрозе баллистических ракет.
В свою очередь, мониторинговые каналы сообщили, что российские оккупанты атаковали Полтавщину с территории Курской области. По предварительным данным, путинские террористы применили баллистическую ракету "Искандер-М".
Напомним, ночью 2 июля российские войска продолжили терроризировать Никопольский район Днепропетровщины. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру из артиллерии и дронами-камикадзе.
Ранее сообщалось, что в Днепре в ночь на 1 июля прогремело не менее трех взрывов во время воздушной тревоги. Враг атаковал город баллистическими ракетами. Вследствие очередного теракта россиян пострадали мирные жители.
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