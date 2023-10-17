В порту Мариуполя сразу три корабля окупантов нагружают краденой украинской продукцией

В морском порту временно оккупированного Мариуполя впервые после начала полномасштабного российского военного вторжения под погрузкой находятся одновременно три коммерческих судна. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В порту одновременно три судна у причалов под погрузку. Впервые такое с начала оккупации. Всего оккупанты задействовали четыре судна класса РМ3 через свою "гражданскую" фирму "РКС-НР". Чтобы три одновременно - такого еще не было", - написал он.

Также в порту замечены новые бетонные конструкции, а также новые грузовые контейнеры: советник мэра убежден, что ничего гражданского в этих контейнерах нет.

Напомним, по данным ресурса RussiaTheftWatch, Россия планирует превратить Мариуполь в крупный логистический хаб для экспорта зерна и металла, украденных с временно оккупированных территорий Донецкой и Запорожской областей. Также этот порт планируется использовать для ввоза российского вооружения.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Россия угнала из порта оккупированного Мариуполя металла на 25 миллионов долларов. Он также продемонстрировал спутниковые снимки, на которых видно, как уменьшалось количество металла в порту после захвата оккупантами.