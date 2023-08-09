В правительстве Германии подтвердили передачу Украине дополнительных танков Leopard 1

Германия подтвердила, что Украина получит 25 танков Leopard 1 вдобавок к тем, которые были обещаны ранее. Эту технику ФРГ выкупила у бельгийской частной оружейной компании OIP Land Systems.

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Министерство обороны Германии заявило, что планирует передать эти Leopard 1 Вооруженным силам Украины, в комментарии DW. Позже в ведомстве уточнили, что речь идет о 25 основных боевых танках, двух учебных Leopard 1 и пяти бронированных ремонтно-эвакуационных машинах.

По информации СМИ, немецкий военно-промышленный государственный концерн Rheinmetall приобрел у OIP Land Systems 50 танков. Эти машины нуждаются в ремонте. Предварительно, их переоборудованием займутся в Дюссельдорфе (ФРГ).

Издание Handelsblatt писало, что в Украину можно будет отправить около 30 бельгийских Leopard 1, поскольку для реэкспорта остальных необходимо разрешение Швейцарии.

В медиа рассказывали, что основатель бельгийской частной оружейной компании OIP Land Systems Фредди Верслуис 20 лет скупал по всему миру старые танки и бронетранспортеры, рассчитывая, что однажды на эту технику вновь возникнет спрос. Leopard 1, снятые с эксплуатации, он приобрел в 2014 году. Верслуис признавал, что танки небоеспособны и нуждаются сперва в диагностике, а затем в капитальной модернизации.

В какие сроки правительство Германии сможет передать Украине эту партию Leopard 1, информации нет.

Как писал OBOZREVATEL, Берлин затягивает отправку Киеву пакета военной помощи, обещанного в мае. По информации журналистов Die Welt на 5 августа, ФРГ пока что передала ВСУ только 10 Leopard 1.

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