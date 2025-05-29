'В пределах возможного': Мерц заинтриговал заявлением о Taurus для Украины. Видео

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поставки крылатых ракет Taurus Украине возможны. Берлин фокусируется на том, чтобы уже сейчас усовершенствовать военную поддержку Киева.

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Об этом он сказал в эфире телеканала ZDF, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. "Конечно, это в пределах возможного", – сказал он.

Мерц уточнил, что для этого понадобится несколько месяцев подготовки украинских военных. Он подчеркнул, что передача ракет через полгода или год не поможет Украине сейчас, поэтому Германия сосредоточена на актуальных формах военной поддержки.

Отдельно Мерц прокомментировал тему дальнейших санкций против России.

"Все, что можно сделать на безопасной правовой основе, является мыслимым и возможным", – добавил он.

Крылатые ракеты Taurus KEPD 350 - это высокотехнологичное оружие дальнего радиуса действия, способное поражать цели на расстоянии до 500 км. Украина неоднократно просила их у Германии, однако ранее Берлин воздерживался от такого шага.

Германия, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки сняли ограничения на дальность действия вооружения, передаваемого Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, подчеркнув, что теперь Киев может применять западное оружие для ударов по военным объектам на территории РФ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что решения западных стран, если они действительно приняты, "идут вразрез со стремлением к политическому урегулированию". В Москве пытаются представить усиление военной поддержки Украины как "угрозу диалогу".

Новое федеральное правительство Германии в начале мая 2025 года засекретило поставки оружия для Сил обороны Украины. Последний раз список военной помощи обновляли 6 мая, в день голосования за канцлера Фридриха Мерца.

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