В Раде хотят ввести плату за доносы на дезертиров: что известно

Законопроект №6569-д о создании военной полиции в Вооруженных силах Украины Верховная Рада Украины приняла пока только в первом чтении. В частности, проект закона предусматривает сотрудничество военной полиции с физическими лицами "для предупреждения и выявления правонарушений".

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Указанное предложение уже назвали "оплачиваемыми доносами" на уклоняющихся от мобилизации. Это не совсем так. Предложенный закон будет касаться исключительно военных, а не гражданских лиц, даже если они военнообязаные, объяснил народный депутат, зампред Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк.

В проекте закона сказано, что военная полиция будет иметь "право осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, материально и морально поощряя лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении и пресечении уголовных правонарушений" .

"К гражданским лицам военная полиция не будет иметь никакого отношения. Военная полиция будет работать в ТЦК, в военных учебных заведениях, в военных подразделениях. Исключительно там, где есть военнослужащие ВСУ", – в свою очередь отметил Павлюк.

По его словам, полномочия военной полиции уже "четко предусмотрены".

"Мы предполагаем, что она будет работать исключительно с военнослужащими и даже не со всеми. Полномочия военной полиции будут распространяться только на военнослужащих ВСУ и государственной специальной службы транспорта. И на резервистов во время прохождения ими сборов, когда они будут находиться на военных полигонах", – уточнил Павлюк.

Избегая слова "донос", парламентарий подтвердил, что речь идет о так называемых платных агентах правоохранительных органов.

"Это стандартная практика, не только украинская, но и мировая. Никакой "зрады" здесь нет. Среди военнослужащих, на военных объектах, на военных полигонах проводятся негласные следственно-розыскные действия в частности по выявлению фактов употребления наркотических средств и других уголовных правонарушений", – заметил Павлюк.

Как сообщал OBOZ.UA, разговоры о создании военной полиции продолжались еще с 2015 года, когда в Раду внесли соответствующий законопроект, однако тогда инициатива реализована не была. Президент Владимир Зеленский еще в 2019 году поручил Минобороны создать военную полицию.

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