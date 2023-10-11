В Раде ответили, могут ли ввести ограничения на выезд за границу для женщин-медиков

В Верховной Раде сообщили, что у них нет планов ограничивать права женщин-медиков на выезд за границу законодательным путем. Разговоры о возможности введения такого ограничения в обществе активизировались после 1 октября, когда стала обязательной постановка на воинский учет для женщин с фармацевтическими и медицинскими специальностями.

Однако сейчас такие законопроекты нардепы не готовят. Об этом рассказали секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко и первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук, сообщает "Укринформ".

"Ничего такого не готовится", – сказал Костенко, отвечая на вопрос о законодательном ограничении выезда за границу женщин-медиков.

Парламентский комитет по правоохранительной деятельности также не рассматривает этот вопрос, говорит Осадчук, разговоров об этом нет. Он считает, что в Украине не должны вводить ограничения на выезд женщин-медиков после их постановки на военный учет.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 октября текущего года женщины по фармацевтическим и медицинским специальностям должны встать на воинский учет. Сделать это можно до 31 декабря 2026 года.

Видео дня

В Минздраве отмечали, что постановка на воинский учет не равна мобилизации. Она необходима только для того, чтобы государство могло обобщить данные об имеющемся резерве медиков в Украине. В то же время в ГПСУ тоже уверяли, что ограничений для таких женщин по выезду за границу не предусмотрено.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!