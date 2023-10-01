Мобилизация женщин в Украине: что изменилось с 1 октября

С 1 октября текущего года женщины с фармацевтическими и медицинскими специальностями должны встать на военный учет. Тех, кто этого не сделает, предположительно будут штрафовать.

Однако со штрафами все не так просто, уверен юрист и адвокат Ростислав Кравец. Он поделился своим видением на ситуацию с мобилизацией в Украине.

Так, по мнению Кравца, по поводу мобилизации мужчин изменений в законодательстве пока не ожидается. Женщины же, прежде всего медицинских и фармацевтических специальностей, с 1 октября должны стать на военный учет.

Кравец подчеркнул, что согласно действующему законодательству представительницы этих специальностей должны были становиться на военный учет сразу после окончания медицинских учебных заведений. Работодатели же, принимавшие их на работу, обязаны вести военный учет. Однако порядка в этой сфере до сих пор нет.

Следовательно, Кравец скептически воспринимает разговоры о возможных штрафах для тех женщин-фармацевтов и медиков, которые не станут на военный учет. По его мнению, выписка таких штрафов не будет иметь никакого смысла, ведь факт нарушения женщины-медики, которые не стали на военный учет, осуществили давно. А значит, сроки привлечения их к административной ответственности за это уже истекли.

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"Соответственно этот срок истек, поэтому выписанный штраф наоборот будет свидетельствовать о нарушении законодательства представителями ТЦК, которые выписывают эти штрафы", – отметил Кравец.

Так же вряд ли на законных основаниях можно будет привлечь к ответственности руководителей предприятий, которые должны были вести военный учет – из-за истечения срока давности. В то же время, законодательство не регулирует проведение подобных проверок сотрудниками ТЦК: они, по оценке юриста, не имеют для этого соответствующих полномочий.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что изменится для военнообязанных женщин с 1 октября. Женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые получили образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, должны стать на военный учет, если они до сих пор там не находятся, начиная с 1 октября. Сделать это можно до 31 декабря 2026 года.

В Минздраве отмечают, что постановка на военный учет не равна мобилизации. Она необходима только для того, чтобы государство могло обобщить данные об имеющемся резерве медиков в Украине. В то же время в ГСЧС заверили, что ограничений для таких женщин по выезду за границу не предусмотрено.