Учет и выезд за границу: что изменится для военнообязанных женщин с 1 октября

С 1 октября 2023 года женщины в возрасте от 18 до 60 лет, получившие образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, должны стать на воинский учет, если они до сих пор там не находятся. На это у них будет более трех лет – это нужно сделать до 31 декабря 2026 года.

OBOZREVATEL собрал всю информацию о военном учете женщин-медиков и фармацевток. Рассказываем, зачем нужен учет и что будет с выездом военнообязанных женщин за границу.

Зачем нужно становиться на учет

В Минздраве отмечают, что постановка на воинский учет не равна мобилизации. Она необходима только для того, чтобы государство могло обобщить данные об имеющемся резерве медиков в Украине.

Как известно, все женщины от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование или работающие врачами, стоматологами, акушерками, медицинскими сестрами, фармацевтами, провизорами, научными сотрудницами, руководительницами подразделений в здравоохранении должны состоять на воинском учете. Эта норма не новая – она действует еще с 1992 года, поэтому большая часть женщин-медиков и женщин-фармацевтов уже состоят на воинском учете.

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А с января 2023 женщины, получающие медицинское образование, проходят постановку на воинский учет сразу после выпуска. Их учебные заведения за два месяца до окончания обучения подают списки выпускниц в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Однако ранее более 30 лет эта система работала несовершенно, поэтому не все женщины-медики были охвачены воинским учетом. Сейчас они должны встать на него самостоятельно.

Сколько есть времени и что будет с трудоустройством

У женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность, есть три года, чтобы встать на воинский учет – время есть до 31 декабря 2026 года.

До этой даты они смогут еще трудоустроиться на работу без предоставления военного билета. Однако и в течение этих трех лет женщин во время принятия на работу должны предупреждать, что предприятие будет обязано сообщить о ней ТЦК. "Далее женщина должна самостоятельно прибыть в ТЦК СП для взятия на воинский учет", – отмечают в Минздраве.

Что будет с выездом за границу после 1 октября

Многие женщины-медики и фармацевты переживают, что они якобы будут ограничены в выезде за границу. Эти страхи безосновательны, так как никаких изменений в условиях выезда за границу для женщин с 1 октября 2023 года не будет.

Отметим, что ограничения на пересечение границы действуют только для определенных категорий государственных служащих и должностных лиц, занимающих определенные должности.

Они будут распространяться на женщин-медиков и фармацевток, которые находятся на государственных должностях, в центральных органах исполнительной власти, являются народными депутатами или депутатами местных советов. Подробно об этом рассказывал глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

В ВСУ также прояснили суть военного учета женщин в Украине. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как происходит мобилизация мужчин без военного опыта и какие изменения произойдут в призыве с 1 октября 2023 года.

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