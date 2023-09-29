Как проходит мобилизация тех, кто не служил, и что нужно знать о призыве с 1 октября: разъяснение

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому любого из мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать в армию. Речь идет о лицах как с опытом военной службы, так и без него.

Так, военкоматы могут мобилизовать любых специалистов, которые нужны Силам обороны, даже если такие лица не служили в армии. OBOZREVATEL рассказывает, как проходит мобилизация мужчин без военного опыта и какие изменения произойдут в призыве с 1 октября 2023 года.

Как мобилизуют мужчин без военного опыта

Мужчины, призываемые в Вооруженные силы Украины без военного опыта, проходят обучение в соответствии со своей военной специальностью, а офицеры запаса после военных кафедр проходят переподготовку для офицеров.

Мобилизированные с опытом службы также проходят подготовку в воинских частях, куда они были назначены во время мобилизации.

"В соответствии с определенными потребностями для доукомплектования воинских частей призывают все категории и военно-учетные специальности. В первую очередь, конечно, отбирается личный состав, который уже имел опыт прохождения военной службы", – рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

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По его словам, такие военные могут направляться сразу в боевые части. Все остальные военнообязанные запасы без опыта службы могут быть призваны только в учебные воинские части или в высшие учебные военные заведения для переподготовки, подчеркнул Горбач.

Срок подготовки длится не менее одного месяца, говорит он. Максимальная продолжительность в соответствии с законом – до трех месяцев. Уставами ВСУ предусмотрено, что на передовую для участия в боях не могут отправлять мобилизованных, не прошедших обучение. Некоторые специальности могут быть получены за границей на технике НАТО.

Как изменится мобилизация с 1 октября 2023 года

Недавно назначенный министр обороны Украины Рустем Умеров планирует, прежде всего, цифровизацию военного учета и ВЛК. В частности, ожидается, что будет введен электронный военный билет и электронный реестр военнообязанных.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Верховной Рады 18 сентября. Е-реестр призван сделать невозможными коррупционные процессы, ускорить идентификацию уклонистов и упростить получение статуса УБД.

Кроме того, с октября на военный учет должны стать женщины определенных законом специальностей, прежде всего медицинских.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– С октября скрыться от военкоматов в Украине будет непросто. За уклонение от мобилизации грозит административная и криминальная ответственность.

– В Верховной Раде рассказали, что мобилизация продолжится с целью сформировать новые подразделения и доукомплектовывать существующие. А усилить призывние мероприяти могут в случае изменений в военной стратегии.

– Ранее в парламенте говорили, мобилизацию могут усилить, если страна-агрессор мобилизует несколько сотен тысяч человек в свою армию.

– В минобороны Украины заверили, что страна делает все, чтобы не усиливать мобилизацию, но украинцам желательно готовиться защищать родную землю.

– Кого не призовут в армию с 1 октября, читайте в материале по ссылке.

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