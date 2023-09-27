Украина делает все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации, но всем мужчинам следует готовиться, – замминистра обороны Павлюк

Война продолжается и, соответственно, в нашей стране продолжается мобилизация. Сейчас Украина делает все, чтобы не увеличивать ее темпы, однако всем мужчинам стоит готовиться защищать государство.

Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Павлюк в комментарии каналу "Мы – Украина". По его словам, планы по мобилизации пока не меняются, но они могут быть пересмотрены в зависимости от ситуации на фронте.

"Это задача каждого мужчины – защитить свое государство, надо к этому готовиться и быть готовыми. Мы делаем все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации, но вы сами понимаете, все зависит от агрессора и фронта", – сказал Павлюк.

В Украине общая мобилизация и военное положение продлены по меньшей мере до 15 ноября, согласно которым всем военнообязанным мужчинам (18-60 лет) запрещен выезд за границу. Потенциально всем, кто еще не попал в армию, могут вручить повестку, а потом, если нет отсрочки, – мобилизовать. OBOZREVATEL рассказывал, кому будут вручать повестки с 1 октября, а кто имеет право на отсрочку от мобилизации.

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Напомним, 18 сентября в Совет был представлен законопроект №10062 о создании электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Документ предлагает упрощение процедуры для участников боевых действий и расширение информации, которую может собирать Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в начале сентября новый министр обороны Рустем Умеров объявил о намерениях ввести в Украине электронный военный билет и запустить единый реестр призывников. Он также намерен цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий.

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