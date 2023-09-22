Кому в первую очередь будут вручать повестки с 1 октября, а кто имеет право на отсрочку от мобилизации: разъяснение

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продлены по меньшей мере до 15 ноября, согласно которым всем военнообязанным мужчинам (18-60 лет) запрещен выезд за границу. Потенциально, всем, кто еще не попал в армию, могут вручить повестку, а потом, если нет отсрочки, – мобилизовать.

Со своей стороны адвокаты отмечают: важно не только место вручения документа, но и способ – ведь он должен быть вручен лично. OBOZREVATEL рассказывает, кто имеет право на освобождение от службы.

Кому будут вручать повестки с 1 октября?

В 2023-м в Украине приняли изменения в закон о мобилизации, согласно которым принят новый порядок воинского учета мужчин, а работников Терцентров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) наделили правом вручать повестки мужчинам независимо от места жительства и учета.

Также изменились основания для отсрочки, а еще Расписание болезней, согласно которому военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность кандидата к военной службе во время военного положения. Сами ВВК и бывшие военкоматы в разных регионах подверглись проверкам из-за случаев содействия украинцам к уклонению от мобилизации.

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Ранее глава Кременчугского ТЦК и СП полковник Роман Сушко сообщил, что они создают патрули из военных и правоохранителей, чтобы вручать повестки. Уклонистов от проверки данных доставляют в центр комплектации, а в дальнейшем, уже без проверки учетных данных, – сразу на прохождение ВВК.

Соответственно, с 1 октября мобилизации подлежат следующие категории мужчин:

– пригодные и ограниченно пригодные в возрасте от 27 до 60 лет с опытом военной службы или без него;

– пригодные и ограниченно пригодные в возрасте от 18 до 27 лет, если они находятся в запасе или резерве после срочной службы, обучения в вузе или военной кафедре;

– пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 18 до 60 лет – по контракту;

– снятые с воинского учета мужчины до 60 лет;

– исключенные из воинского учета от 18 до 60 лет, если они не имеют права на отсрочку и не совершили тяжкое преступление.

Что важно знать о процедуре вручения повесток?

Специалист Днепровского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Павел Довгопол подчеркнул, что сегодня важно то, как военнообязанным вручают повестку.

Он пояснил, что это может происходить в любом месте, ведь закон не определяет конкретное. Однако, согласно правилам, повестка обязательно должна быть оформлена на конкретного военнообязанного и вручена ему лично. Если кандидата нет в списке лиц, вызываемых в ТЦК, "то она не имеет законной силы".

Кто имеет право на отсрочку?

Летом 2023-го парламентарии внесли изменения в ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Они касаются прежде всего лиц, имеющих родственников с инвалидностью. Им, чтобы получить освобождение от военной службы в связи с уходом за лицом с ограниченными возможностями, нужно доказать, что у того нет других родственников, способных предоставлять уход. Такую меру ввели для того, чтобы предотвратить уклонение от мобилизации.

Ныне право на отсрочку имеют те, кто:

– ухаживают за женой, мужем, отцом или матерью с инвалидностью, и больше некому предоставлять уход, при условии отсутствия других членов семьи в возрасте от 18 до 60 лет;

– зарегистрированные работники, чьи места работы были забронированы;

– являются людьми с инвалидностью или непригодными к службе по снятию с военного учета;

– родители многодетных семей;

– родители-одиночки, которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет;

– родители-усыновители детей с инвалидностью до 18 лет;

– родители несовершеннолетних детей, если их партнеры или партнерши проходят военную службу;

– студенты, аспиранты, ассистенты-стажисты, аспиранты, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения;

– научные и научно-педагогические работники вузов, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;

педагоги из учреждений профессионального образования, школьные учителя, работающие не менее чем на 0,75 ставки;

– народные депутаты Украины, работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, Госслужбы спецсвязи, СБУ, СВР, НГУ, ДПСУ, НПУ, Бюро экономической безопасности, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы, Управления госохраны.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время военного положения в Украине в ряды армии могут мобилизовать лиц с инвалидностью. В каких случаях это возможно, читайте в материале.

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