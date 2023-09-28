В Раде назвали условие усиления мобилизации в Украине

Мобилизационные мероприятия в Украине будут продолжаться, поскольку нужно формировать новые подразделения и дополнять уже созданные. А усилить мобилизацию могут, если будет изменена военная стратегия.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал народный депутат от фракции "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. "Война продолжается и каждый день формируются новые подразделения, противник продолжает свою мобилизацию, поэтому в таком формате как есть, я думаю, что мобилизация будет продолжаться", – сказал он.

Нардеп пояснил, что планы по мобилизации определяются в Генеральном штабе ВСУ.

"Мы сможем говорить об определенном количестве (в рамках усиления мобилизации. – Ред.), когда будем знать, сколько подразделений нам нужно создать, сколько подразделений нам нужно пополнить, какие потери есть в подразделениях, какие действия планирует Российская Федерация, какой у нас план на дальнейшее – мы собираемся контратаковать на одном направлении, на нескольких, или мы будем только сдерживать Российскую Федерацию на рубежах? От этого уже строятся планы мобилизации, и количество уже определяется этими планами", – добавил Костенко.

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Вместе с тем, по его словам, ни ему, ни парламентскому комитету, где он секретарь, неизвестно о намерениях изменять военную стратегию.

Нардеп добавил, что государству следует ввести изменения в государственной информационной политике по мобилизации и войне, объясняя обществу, что "война может продолжаться долго, и мы не можем на одних плечах ее тянуть".

В Украине общая мобилизация и военное положение продлены по меньшей мере до 15 ноября, соответственно всем военнообязанным мужчинам (18-60 лет) запрещен выезд за границу. Потенциально всем, кто еще не попал в армию, могут вручить повестку, а затем, если нет отсрочки, мобилизовать. OBOZREVATEL рассказывал, кому будут вручать повестки с 1 октября, а кто имеет право на отсрочку от мобилизации.

Напомним, 18 сентября в Совет был представлен законопроект №10062 о создании электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Документ предлагает упрощение процедуры для участников боевых действий и расширение информации, которую может собирать Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в начале сентября новый министр обороны Рустем Умеров объявил о намерениях ввести в Украине электронный военный билет и запустить единый реестр призывников. Он также намерен цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий.

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