Почему с октября мужчины в Украине больше не смогут 'скрыться' от ТЦК и какое наказание грозит уклонистам: разъяснение

В Украине с октября начнет работу электронный реестр военнообязанных, поэтому "спрятаться" от военкоматов будет непросто. Этот рестр должен упростить учет и контроль за призывниками, резервистами и военнообязанными.

Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте №10062, зарегистрированном в Верховной Раде 18 сентября. Согласно ему, военнообязанным больше не нужно будет идти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для обновления данных – вся информация будет автоматически поступать в е-реестр. Детальнее об этом, а также о том, какое наказание грозит за уклонение от мобилизации, рассказывает OBOZREVATEL.

Что известно о е-реестре военнообязанных

Электронный реестр военнообязанных будет содержать данные всех мужчин в Украине в возрасте от 17 до 60 лет, в частности, дату и место рождения, место жительства и пребывания, образование, специальность, место работы, семейное положение, наличие детей, состояние здоровья, военно-учетную специальность.

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Информация в е-реестр будет поступать из различных государственных баз, в частности из реестра граждан, ФЛП, транспортных средств и т.д.

Предполагается, что нововведение позволит сделать невозможным бюрократические и коррупционные процессы, ускорит идентификацию мужчин, скрывающихся от ТЦК; улучшит взаимодействие госорганов в процессе предоставления статуса УБД и упростит получение такого статуса для лиц с инвалидностью, а также льгот для тех, чьи родные погибли на фронте.

Какие изменения ждут военнообязанных с октября 2023 года

С октября мужчинам призывного возраста больше не нужно будет приходить в военкомат для обновления данных – вся информация о них будет автоматически поступать в е-реестр.

Также можно будет получить электронный военный билет и электронный журнал учета.

Данные о военнообязанных будут доступны в личном кабинете на портале государственных услуг.

Что грозит уклонистам в Украине

Защита независимости и территориальной целостности Украины – обязанность граждан страны в соответствии с Конституцией. За уклонение от мобилизации может грозить как административная, так и уголовная ответственность, объясняют юристы.

За административные правонарушения могут взыскать штраф. В частности, за порчу военно-учетных документов или потерю их по неосторожности (статья 211 КУоАП) – от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 грн до 119 грн), а за неявку в военкомат или отказ от повестки без законных оснований (статья 210-1 КУоАП) – от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).

Руководители ТЦК самостоятельно рассматривают админдело и выносят постановление о привлечении к ответственности. Отменить последнее можно только через суд, говорит адвокат Андрей Новак.

По его словам, привлекать к административной ответственности могут также Госпогранслужба (за незаконное пересечение границы) и Патрульная полиция (за нарушение ПДД).

Если речь идет об уголовном правонарушении, дело рассматривает суд.

"Если у вас будет несколько таких привлечений к ответственности, в дальнейшем дело за уклонение от мобилизации может быть направлено в полицию, и вас привлекут к уголовной ответственности", – пояснил Новак.

Уголовную ответственность регулируют четыре статьи Уголовного кодекса: 336 (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации), 336-1 (уклонение от службы гражданской защиты в особый период или в случае проведения целевой мобилизации), 337 (уклонение от военного учета или обучающего (специального) собрания), 335 (уклонение от призыва лиц офицерского состава).

Чаще всего инкриминируется статья 336, которая предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы. Однако наказание могут заменить испытательным сроком от 6 месяцев до 3 лет, что случается довольно часто, говорит юрист.

"Большинство решений – очень лайтовые. Суд учитывает, что это нетяжелое правонарушение, что военнообязанный признал свою вину, сотрудничал со следствием, ничего не отрицал – их признают виновными и в 90% случаев назначают испытательный срок по 75 статье Уголовного кодекса. Теоретически могут направить на общественные работы, но я видел только одно такое дело", – рассказал Андрей Новак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 32-летний житель Львова в суде заявил, что проспал мобилизацию, хотя ранее сам пришел в военкомат. Ему дали три года с испытательным сроком в два года.

– Ранее замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что Украина делает все, чтобы не усиливать мобилизацию, но всем мужчинам лучше готовиться защищать страну.

– Секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко отметил, что в Украине могут усилить мобилизацию, если враг мобилизует несколько сотен тысяч человек в свою армию.

– С 1 октября на воинский учет в Украине обязали встать женщин-медиков. В Генштабе ВСУ подчеркивают, что это не означает мобилизацию.

– Кого не могут мобилизовать с 1 октября 2023 года, читайте в материале.

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