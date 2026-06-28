В районе Лимана активизировались бои: какова цель оккупантов. Карта

Военные российской оккупационной армии активизировали боевые действия на Лиманском направлении в Донецкой области. Захватчики пытаются проводить наступательные операции с целью закрепиться на определенных участках.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. Он добавил, что Лиман является одним из важных направлений для командования страны-агрессора.

Что известно

По словам Трегубова, на Лиманском направлении продолжаются чрезвычайно интенсивные боевые действия с большим количеством столкновений. Пресс-секретарь ОС отметил, что оккупанты пытаются закрепиться на восточных окраинах Лимана, несмотря на значительные потери личного состава.

К тому же противник продолжает активные попытки удержать позиции и бросает дополнительные силы для закрепления на восточных участках города.

"Рост интенсивности в целом в зоне нашей ответственности как раз с этим и связан. В первую очередь — с наращиванием активности в Лимане", – подчеркнул Трегубов.

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Пресс-секретарь отметил, что для врага Лиман остается одним из приоритетных направлений для российского командования из-за намерений выйти к Славянско-Краматорской агломерации.

По сообщению Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 28 июня, на Лиманском направлении враг 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону, нанося удары в районах населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Озерное, а также в сторону Дробишево и Лимана.

Напомним, наши военные сообщают о хаотичной ситуации в рядах российских оккупационных сил на Лиманском направлении. Несмотря на постоянные попытки штурмов небольшими группами, противник не добивается успеха. Кроме того, фиксируются серьезные проблемы с координацией между вражескими подразделениями, что иногда приводит даже к внутренним конфликтам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Лиманском направлении украинские операторы беспилотников уничтожают транспортные средства российских войск, используемые для подвоза боеприпасов и перемещения личного состава. Поражения наносятся FPV-дронами по движущимся и замаскированным целям в лесистой местности, где противник пытается скрыть логистику.

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