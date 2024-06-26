В районе Волчанска идут бои, оккупанты пытаются продвинуться в направлении Часова Яра – Генштаб

В районе Волчанска на Харьковщине сейчас происходят две атаки оккупантов. Также продолжаются бои в направлении Часова Яра Донецкой области, где противник активно пытается продвинуться.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:00 26 июня. В эти сутки уже зафиксировано 36 боевых столкновений.

Как отмечается, за прошедшие сутки враг совершил два ракетных удара и 61 авиационный удар, сбросив 96 управляемых авиационных бомб (КАБ). Также произошло более 4000 обстрелов, из них 96 с помощью реактивных систем залпового огня. Всего за минувшие сутки произошло 142 боевых столкновения.

Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины ударили по двум пунктам управления и 12 районам сосредоточения вражеского личного состава.

За последние сутки общие потери российских захватчиков составили 1220 человек. Кроме того, враг потерял четыре танка, 19 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, 22 БПЛА оперативно-тактического уровня, 45 автомобилей и шесть единиц специальной техники.

С начала текущих суток уже произошло 36 боевых столкновений. Захватчики совершили один ракетный и десять авиационных ударов с применением 22 КАБ, нанесли 44 удара дронами-камикадзе и почти 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

На Харьковском направлении в районе Волчанска сейчас продолжаются две атаки оккупантов. Ситуация контролируется.

За прошедшие сутки на этом направлении захватчики потеряли 146 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три боевые бронированные машины, одна артиллерийская система, пять автомобилей и три единицы спецтехники. Также повреждены семь единиц вооружения и военной техники. Поражены 37 блиндажей врага и три его склада с боеприпасами.

На Купянском направлении с начала суток зафиксированы две атаки врага в районах Берестового и Стельмаховки. Ситуация под контролем.

На Лиманском направлении удачно отбита одна атака оккупантов. Также продолжаются боевые действия в районах Копанок, Грековки, Макеевки и Торского. Общее количество столкновений на этом направлении равно шести.

На Северском направлении оккупанты проявляют умеренную активность. Враг пять раз пытался вытеснить украинских защитников с их позиций вблизи Белогоровки, Спорного и Раздоловки. Две атаки отбиты, бои продолжаются.

На Краматорском направлении оккупационные войска не прекращают попыток продвинуться в направлении Часова Яра, где продолжаются активные боевые действия. Атака у Клещиевки также отражена. Украинские защитники крепко держат оборону на этих участках и эффективно отражают атаки агрессора.

Подразделения Сил обороны успешно отстояли нападение врага в направлении Горловка – Северное.

На Покровском направлении украинские защитники активно предотвращают продвижение российских войск в глубь нашей территории. Сегодня уже произошло 13 боевых столкновений. Враг продолжает атаковать позиции наших защитников вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Евгеновки, Сокола и Новоселовки Первой. Украинские силы отразили шесть атак, сейчас бои продолжаются. Ситуация под контролем украинских военных.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили около 300 человек убитыми и ранеными. Также был уничтожен один танк, две бронированные машины, две артиллерийские системы и два автомобиля. Еще один танк, две пушки, два автомобиля и бронированная боевая машина врага были повреждены во время столкновений.

На Кураховском направлении штурм противника вблизи Парасковиевки завершился безрезультатно для него. В настоящее время продолжается боестолкновение в районе Невельского.

На Времевском направлении атака врага близ Урожайного не принесла успеха, и оккупанты отошли.

На Ореховском направлении два штурмовых действия оккупационных войск в районе Работино и Малой Токмачки завершились неудачей.

На других направлениях ситуация остается стабильной, без существенных изменений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-агрессор Россия, вероятно, изначально готовила план Б по Харьковщине, который предусматривал создание санитарной зоны в районе. Такой запасной сценарий РФ готовила на случай, если не удастся вклиниться глубже в украинскую линию обороны и уйти в глубь Харькова.

Напомним, что разрешение украинским военным ограниченно бить западным оружием по России позволило уменьшить террор оккупантов в Харькове. Кроме того, армия страны-агрессора больше не чувствует себя в безопасности за линией государственной границы.

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