Россия с самого начала готовила план Б по Харьковщине: Мусиенко объяснил замысел врага

Страна-агрессор Россия, вероятно, изначально готовила план Б по Харьковщине, который предусматривал создание санитарной зоны в районе. Такой запасной сценарий РФ готовила на случай, если не удастся вклиниться глубже в украинскую линию обороны и продвинуться вглубь Харькова.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Российские пропагандисты при таком сценарии могли бы заявить, что "санитарная зона" была якобы создана для того, чтобы прекратить обстрелы Белгородской области.

"Казалось бы, беспроигрышный вариант пропагандистский. Сказать, что так и было задумано. На Харьков никто и не шел. Их цель была – узкая полоса, которую сейчас контролируют. Но если эта "санитарная зона" была для того, чтобы прекратились обстрелы Белгородской области, то они не прекратились. По военным объектам туда как летело, так и будет лететь", – заявил Мусиенко.

Эксперт также отметил, что в Харьковской области украинские защитники продемонстрировали эффективные действия, а Украина ощутила поддержку стран Запада.

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"Было четко намечено разрешением бить по территории России, что это такие своеобразные красные линии для Путина. Если бы Путин пошел дальше или если он пойдет дальше, если попытается перебросить туда силы и расширить наступление, я практически уверен, что США позволят нам бить на более дальнюю территорию. Потому что это так не работает, это были сознательные красные линии от наших партнеров", – добавил Мусиенко.

Как сообщал OBOZ.UA, разрешение украинским военным ограниченно бить западным оружием по России позволило уменьшить террор оккупантов на Харькове. Кроме того, армия страны-агрессора больше не чувствует себя в безопасности на линии государственной границы.

Ранее издание Associated Press писало, что в конце мая 2024 года 90 тысяч оккупантов готовились к новому наступлению на границе с Украиной. Именно в этот момент США разрешили бить по РФ своим оружием. В результате были уничтожены целые колонны оккупантов, которые двигались в сторону границы с Украиной.

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