В районе Волчанска на Харьковщине продолжаются бои, враг пытается прорвать оборону на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки, 28 июня, на фронте в Украине произошло 170 боевых столкновений. С начала суток по состоянию на 10:00 утра субботы, 29 июня, на Покровском направлении враг предпринял восемь попыток прорвать оборону, также оккупанты атакуют в районе Волчанска Харьковской области.

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Об этом говорится в возведении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованном утром на 857 сутки полномасштабного нападения РФ. "Силы обороны Украины продолжают ведение оборонной операции", – говорится в нем.

Российские обстрелы

В ночь на 29 июня враг атаковал десятью "Шахедами" из района Приморско-Ахтарска (РФ). Все они были сбиты в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей, информировали в Генштабе.

По уточненной информации, за прошедшие сутки враг нанес по позициям войск и населенным пунктам Украины два ракетных удара с применением трех ракет, 88 авиационных ударов (в частности, сбросил 150 управляемых авиабомб), совершил почти 4400 обстрелов, 110 – с применением РСЗО, более 120 дронами-камикадзе разных типов.

Ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении сейчас произошло шесть атак оккупантов в районе Волчанска. Две отражены, боестолкновения в четырех локациях продолжаются. Ситуация контролируется, говорится в сводке.

За прошедшие сутки враг потерял здесь 129 человек живой силы, 40 из них – безвозвратно. Уничтожены три боевых бронемашины, восемь автомобилей и три единицы спецтехники. Повреждены, в частности, один танк, три ББМ, три артиллерийские системы и два автомобиля. Поражены 35 блиндажей врага и уничтожен один склад с боеприпасами, сообщили в Генштабе.

На Купянском направлении идет атака наших позиций в районе Стельмаховки. Ситуация контролируется, говорится в сводке.

На Северском направлении уже отражены два вражеских штурма. А три попытки противника продвинуться у Спорного и Выемки продолжаются. Украинские воины наносят врагу комплексное огневое поражение.

На Краматорском направлении с начала суток произошло пять боестолкновений. Две атаки вблизи Калиновки отбиты, ведутся боевые действия в районе Часова Яра. Враг успеха не имеет.

Враг активно действует и на Торецком направлении – сегодня пытается вытеснить ВСУ с позиций вблизи Торецка. Идет бой в трех локациях.

Особенно активным противником остается на Покровском направлении. Уже с начала суток предпринял восемь попыток прорвать нашу оборону в районах Воздвиженки, Прогресса и Сокола. Из них четыре еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по истощению наступательного потенциала окупантов.

На Кураховском направлении продолжается атака захватчиков на Прасковьевку. Ситуация под контролем сил обороны. Еще пять штурмов отбиты в районе Константиновки. Враг понес потери. Идет подсчет, отметили в Генштабе.

В Времовском направлении армия РФ пытается продвинуться в районе Водяного. Украинские подразделения сдерживают противника огнем.

В Ореховском направлении украинские защитники подавили попытку оккупантов прорвать оборону в районе Новоданиловки.

По остальным направлениям активных наступательных действий противник не проводил, заявили в Генштабе.

Потери войск РФ

За сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два артиллерийских средства, четыре средства ПВО, две станции РЭБ и 11 районов сосредоточения личного состава противника, сообщили в Генштабе.

В результате общие потери РФ составили 1070 человек. Также враг потерял семь танков, 25 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, 29 БпЛА ОТР, две ракеты, 54 автомобиля и пять единиц специальной техники. Сегодня по состоянию на это время произошло 37 боевых столкновений. Захватчики совершили 12 авиаударов 35 КАБами и 25 ударов дронами-камикадзе, 630 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.