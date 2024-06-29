Защитники Украины показали, как уничтожают разведывательные БПЛА противника. Видео

Украинские защитники недавно показали в сети, как метко отработали по разведывательному БПЛА россиян на поле боя. Вражеский беспилотник был ликвидирован расчетом ЗРК 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ. На кадрах видно, как противовоздушная оборона попадает и сбивает вражеский БПЛА, после чего в небе появляется характерный след.

Подразделения ПВО этой и других бригад Сухопутных войск активно осуществляют защиту воздушного пространства по всем направлениям, обеспечивая безопасность позиций от действий не только разведывательных, но и ударных вражеских дронов.

Ранее сообщалось, что защитники Украины уничтожили очередные зенитные ракетно-пушечные комплексы оккупантов в приграничном районе. Два ЗРГК "Панцирь-С1" сожгли на Харьковском направлении ракетчики ВСУ в сотрудничестве с бойцами Национальной гвардии.

Напомним, что в понедельник, 24 июня, ВСУ нанесли удар по российскому центру далекой космической связи НИП-16, расположенному во временно оккупированном Крыму под Евпаторией в поселке Витино. Русские его использовали для управления спутниками, а также сбора информации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!