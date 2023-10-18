В РДК, который воюет на стороне Украины, вступили наемники из ЧВК 'Вагнер' и 'Шторм-Z': что происходит

В "Русский добровольческий корпус" вступают бывшие российские оккупанты, которые еще недавно воевали против Украине. В рядах подразделения появились бывшие наемники из российской частной военной компании "Вагнер" и группы "Шторм-Z".

Об этом рассказал руководитель подразделения россиянин Денис Никитин в интервью правозащитнику Марку Фейгину в эфире на его Youtube-канале ФЕЙГИН LIVE. По его словам, они уже помогли отвоевать часть украинской территории.

"Я могу открыть занавес тайны, боец ЧВК "Вагнер" и боец "Шторм-Z" участвовали в освобождении 200 квадратных метров украинской земли за Украину в составе РДК", – рассказал Никитин.

Он добавил, что считает удачным эксперимент с вербовкой бывших российских наемников.

Командование РДК, как отметил Никитин, занимается переговорами и с тем наемниками "Вагнера", которые не воевали на территории Украины и не хотят подписывать контракты со структурами министерства обороны страны-агрессора России.

Видео дня

Также в подразделение принимают бывших российских военных и обычных россиян-добровольцев.

26 сентября в РДК сообщили, что в Украину прибыла очередная группа россиян-новобранцев, которые пополнят ряды подразделения. В корпусе наладили процесс легального въезда, и они теперь могут присоединяться десятками.

Там также показали паспорта новых добровольцев, на фото их можно насчитать не менее 20.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе в РДК призвали вагнеровцев перейти на сторону Украины и отомстить за "казнь" главаря их ЧВК Евгения Пригожина. Там уточнили, что приглашают в свои ряды вагнеровцев, которые не совершали военных преступлений на территории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!