В 'Резерв+' теперь отображается бронь от мобилизации: как обновить документ

В приложении "Резерв+" теперь отображается текущий статус бронирования от мобилизации. Функция сейчас заработала в 340 тыс. граждан Украины.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. "Вы просили – мы сделали! Актуальный статус бронирования теперь отображается у 340 000 граждан в Резерв+", – написала она в Facebook.

По словам чиновницы, ранее такая функция была не доступна, поскольку "процент человеческого фактора в ошибках ТЦК относительно внесения информации о гражданах в реестр "Оберег" остается высоким".

По словам Черногоренко, не всегда ТЦК вносят информацию о броне в реестр – иногда это отнимает недели, а то и месяцы.

"Цифровая команда Министерства сделала невозможное. Мы цифровизировали бумажные бронирования. Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 тыс. записей в реестр "Оберег". Чтобы актуальная информация о броне отображалась в электронных военно-учетных документах наших граждан", – заявила она.

Как обновить документ

По словам замминистра, чтобы обновить документ, нужно нажать три точки справа от документа, выбрать "обновить документ", после этого вы будет отображен актуальный статус.

Если бронирование было только на бумаге, статус "Забронировано" появится в приложении.

Если же бронь продолжается, но в приложении этого не было – новый термин должен отобразиться в "Резерв+".

"Чтобы бронирование отразилось в электронном документе, не нужно идти в ТЦК, звонить куда-то или занимать очередь в 5 утра", – отметила Черногоренко.

Что делать, если бронь не появилась в "Резерве+"

Часть приказов о бронировании не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо, сообщила чиновник. Однако уже идет работа "над четким и прозрачным алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в Резерве+", заверила она.

"Цифровизация служит гражданам. И шаг за шагом мы показываем, что военный учет может быть оптимизирован и эффективным благодаря цифровым инструментам, каким бы нелегким это дело ни было. Напомню, что вместе с Минцифрой и Минэкономики мы готовимся к бета-тестированию услуги электронного бронирования для предприятий. Скоро этот процесс станет автоматическим и незаметным для граждан. Будут бегать данные, а не люди", – рассказала Черногоренко.

Напомним, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA нардеп, глава комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха рассказал о законопроектах № 11331, № 11331-1 и № 11331-2, которые предлагают узаконить механизм экономического бронирования.

Три варианта соответствующих проектов уже зарегистрированы в Верховной Раде.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем отличаются отсрочка от мобилизации и бронь.

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