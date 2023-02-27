В результате атаки дронами в Хмельницком один человек погиб, четыре ранены: продолжается тушение пожаров

В результате ночной атаки дронами-камикадзе в Хмельницком погиб один человек. Еще четверо местных жителей получили ранения.

Видео дня

В городе продолжается ликвидация последствий российской террористической атаки. Об этом в Telegram сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

По словам городского головы, в результате атаки дронами в городе повреждено много зданий. Также мэр добавил, что продолжается тушение пожаров на месте атаки.

"Очередная массированная террористическая атака на Хмельницкую громаду. В этот раз враг использовал БПЛА. В настоящее время известно об 1 погибшем и 4 раненых. Поврежден ряд зданий. Продолжается тушение пожаров", – написал Симчишин.

Напомним, поздним вечером воскресенья, 26 февраля, в Киевской и Черниговской областях прогремели взрывы. В это время в регионах звучала воздушная тревога. Воздушные Силы "приземлили" три иранских Shahed. Позже стало известно, что как минимум три взрыва было слышно и в западном регионе – в Хмельницком.

Ранее глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в городе было слышно по меньшей мере три взрыва. При этом руководитель области не уточнил, был ли это "прилет" или работа противовоздушной обороны Украины. О причинах и последствиях взрыва он пообещал рассказать позже.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 12 февраля украинская ПВО уничтожила 5 российских дронов, которые снова атаковали критическую инфраструктуру. Наши войска успешно сбили дроны-камикадзе в Запорожской области;

– между тем в Луганск, захваченный противником в 2014 году, приехала команда инструкторов из Ирана. Они будут учить российских военнослужащих на востоке Украины использовать ударные дроны иранского производства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!