В результате российского удара по 'Охматдету' погибла врач-нефролог из Львова. Фото

В понедельник, 8 июля, в результате российского удара по "Охматдету" погибла врач-нефролог из Львова Светлана Лукьянчук. Ей было всего 30 лет.

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Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. Она была сиротой. Ее похоронят во Львове возле родителей на Голосковском кладбище.

"Светлана родилась во Львове. Девушка была сиротой, поэтому воспитанием занималась родная тетя. Окончила Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца. После этого окончила интернатуру. В "Охматдете" работала детским нефрологом", – пишет Садовый.

Стоит отметить, что врач, погибшая в киевском "Охматдете", училась в Червоноградской школе-интернате. Детальнее о Светлане Лукьянчук рассказала ее подруга детства Мария Прищепа. Сегодня, узнав об обстреле "Охматдета", она позвонила на номер Светланы и узнала, что та погибла.

"Мы познакомились, когда учились в Червоноградской школе-интернате для детей-сирот и лишенных родительской опеки на Львовщине. Светлана была на год старше. Со школы знала, что будет врачом. Даже не хотела ходить на свидания, чтобы не тратить время, за которое могла поучиться", – рассказала она.

В понедельник, 8 июля, страна-агрессор РФ во время обстрела Киева попала в здание детского медицинского учреждения "Охматдет", были повреждены несколько корпусов, в том числе токсикологический.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице во время воздушной тревоги утром 8 июля прогремели взрывы. В результате атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы и попадание в детское медучреждение, есть пострадавшие и погибшие.

Также, предварительно, 9 человек погибли в Днепровском районе в результате падения обломков на медицинский центр. Там также есть пострадавшие, повреждено здание медучреждения. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, 7 погибших и в бизнес-центре в Соломенском районе.

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