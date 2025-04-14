В результате удара РФ по Сумам погиб военнослужащий ВСУ с Черниговщины Владимир Жеребцов. Фото

В результате вражеского ракетного удара по Сумам, который произошел утром 13 апреля, погиб военнослужащий с Черниговщины Владимир Жеребцов. Мужчина получил ранения несовместимые с жизнью.

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О тяжелой потере сообщили на Facebook-странице "Талалаевской поселковой территориальной громаде". 15 апреля Герой вернется домой на щите.

"С глубокой печалью сообщаем, что 13 апреля, в результате ракетного удара по городу Сумы, получил несовместимые с жизнью ранения наш земляк, житель с. Поповичка, военнослужащий ВСУ Владимир Анатольевич Жеребцов. Завтра, 15 апреля, ориентировочно в 10.00 встречаем Защитника Украины, который возвращается домой на щите. Просьба жителям общины достойно встретить его живым коридором", – говорится в сообщении.

В Талалаевской ТГ отметили, что траурный кортеж будет проезжать через села Лавирково, Харковое до поворота на Талалаевку, пос. Талалаевка (ул. Победы, ул. Полевая), с. Скороходово, с. Обухово, с. Поповичка, в селе – в дом родителей Владимира.

Церемония прощания с защитником состоится 15 апреля в 12:00, живым коридором уважения люди смогут провести Героя в последний путь к кладбищу в селе Поповичка.

"Склоняем головы в глубокой скорби и разделяем непоправимое горе с родными и близкими защитника", – говорится в сообщении.

Напомним, в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские захватчики нанесли удары по Сумам. По облцентру оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами. Ранения получили более ста человек, среди пострадавших есть дети, по меньшей мере 34 человека погибли.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате удара страны-террористки по Сумам 13 апреля погиб полковник Юрий Юла. Командир воинской части А1476 был преданным патриотом, профессиональным военным и достойным примером для подражания. Мужчина получил ранения несовместимые с жизнью.

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