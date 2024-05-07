В результате ударов РФ по Сумщине погиб человек, среди раненых дети. Фото

За прошедшие сутки российские военные преступники нанесли 224 удара по территории Сумской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения, в том числе двое малолетних детей.

О последствиях российских атак сообщили в Telegram Национальной полиции Украины. Также отмечается, что регион претерпел множество разрушений. Повреждены:

– 10 частных домов,

– три частных домовладения,

– шесть многоквартирных домов,

– восемь транспортных средств,

– два здания элеватора,

– два админздания,

– объекты энергетической и критической инфраструктуры,

– имущество одного из предприятий,

– магазин и складское помещение.

Кроме того, оккупанты уничтожили ангар предприятия и обстреляли резервуар с горюче-смазочными материалами, в результате чего вспыхнул пожар.

Напомним, в ночь на 6 мая россияне атаковали Сумщину. Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам области, что привело к обесточению части региона. Объекты критической инфраструктуры в областном центре временно переводили на резервное питание.

Днем 6 мая россияне повторно атаковали объекты энергетики в Сумской области, а именно в Белопольской общине. Населенные пункты снова остались без света.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В "Укрэнерго" сообщили, что в ночь на 6 мая Россия нанесла ракетно-дроновый удар по Сумщине. Среди поврежденной гражданской инфраструктуры – высоковольтный объект, из-за чего было обесточено более 400 тыс. потребителей в 1325 населенных пунктах.

– Ранее оккупанты также ударили КАБами по промышленному объекту города Сумы. Также под обстрел попало Белополье, там погибли две женщины, еще несколько человек получили ранения.

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