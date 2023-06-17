В РФ группа депутатов просит Кремль вернутся к 'общепризнанным' границам России из-за подрыва Каховской ГЭС – ISW

Группа нынешних и бывших российских муниципальных чиновников в РФ подписали открытое письмо с призывом к российским силам вернуться к "общепризнанным" границам России. Требование было выдвинуто якобы в связи со взрывом Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.

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Обращение поддержали представители муниципальной власти Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российские чиновники якобы "обеспокоены", что разрушение плотины ГЭС отразится на экосистеме планеты, вопросах здравоохранения и экономики на многие десятилетия. В письме также говорилось, что действия кремлевского убийцы Владимира Путина с 24 февраля 2022 года привели к катастрофическим событиям. При этом свои требования чиновники не аргументировали продолжением российских военных преступлений в Украине в качестве причины вывода российских войск.

Аналитики считают, что чиновники, не связанные с Кремлем, вероятно, используют общественное беспокойство по поводу экологической и гуманитарной ситуации, связанной с разрушением плотины Каховской ГЭС, чтобы выразить несогласие с войной в Украине. При этом они не критикуют непосредственно сами военные действия Кремля.

"Кремль широко создал условия для подавления антивоенного инакомыслия. Россияне, придерживающиеся антивоенных настроений, могут использовать разрушение ГЭС для выражения своего несогласия с войной в очень ограниченной форме", – отмечают аналитики ISW.

Документ якобы был адресован "лицам, принимающим решения" в российской власти, а также напрямую к министру обороны РФ Сергею Шойгу и министру по чрезвычайным ситуациям РФ Александру Куренкову.

Напомним, в украинском представительстве природоохранной организации Greenpeace сообщили, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС затоплены нефтеперерабатывающие заводы, автозаправочные станции, теплоэлектростанции и разнообразные склады – совокупно 32 объекта.

Ранее были обнародованы спутниковые фото, на которых видны изменения, которые произошли в Херсоне между первым и десятым днем затопления. На кадрах показан район Корабел в Херсоне. Фото отражают состояние местности на третий день после подрыва – 9 июня, и через неделю – на десятый день.

К слову, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что после подрыва оккупантами Каховской ГЭС определенные показатели воды в Днепре были выше нормы в 28 тысяч раз. Поэтому в реке ниже Каховской дамбы запрещено купаться, ловить рыбу, нельзя пить эту воду, поить скот – потому что потенциально это может привести к болезни.

Как писал OBOZREVATEL, российские террористы подорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня, около 2:50. Президент Владимир Зеленский назвал устроенный оккупантами теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет.

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