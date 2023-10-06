В РФ набирают новое 'пушечное мясо', наемники с Кубы не спасут: Маломуж пояснил проблему оккупанта

Осенний призыв в российскую оккупационную армию, стартовавший 1 октября, не приведет к существенному усилению врага. Точно так же войска РФ не усилят и наемники из-за рубежа.

Единственная сила, которая может частично помочь оккупанту в выполнении тяжелых боевых задач – остатки ЧВК "Вагнер", но и здесь есть ряд нюансов. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

"За счет осенней мобилизации не может быть существенного укрепления, потому что призывники – это молодые парни без мотивации и элементарного уровня подготовки, тем более боевой. Если они будут направлены на фронт, это будет "пушечное мясо". Это будет путь в один конец", – подчеркнул он.

Генерал рассказал, что в настоящее время Россия активно привлекает к войне в Украине наемников из других стран – "в первую очередь, из стран СНГ, а также стран, где РФ имеет свои контингенты. Это арабский Восток, особенно Сирия, частично Африка и Куба".

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Тем не менее, во-первых, их количество не так уж велико, порядка 12 тысяч, во-вторых, единственное, чем они мотивированы – это высокие заработки. Как только такие наемники попадут в ситуацию реальной войны с угрозой для жизни, они будут бежать или сдаваться в плен, убежден Маломуж.

Вместе с тем он обратил внимание на остатки ЧВК "Вагнер".

"Это определенное усиление. Небольшое, потому что в едином формате "вагнеровцы" действовать не будут, им никто не разрешит создать отдельную структуру на 50 тысяч человек, поскольку они показали свою ненадежность. Поэтому "вагнеровцы" будут воевать разрозненно, по разным частям и использоваться для отдельных тяжелых участков боев, для проведения атак или контратак и так далее", – спрогнозировал он.

Как писал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны (ISW) рассказали, что страна-оккупант Россия пытается решить проблему с комплектацией армии путем привлечения иностранных "добровольцев". В частности, речь идет о наемниках с Кубы и Непала.