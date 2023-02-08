В РФ обнародовали ''журналистское расследование'' о причастности США к взрывам на ''Северных потоках'': почему это фейк и кто такой Сеймур Херш

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что на ВМС США предлагали применить подлодку для атаки на "Северные потоки", а ВВС – бомбы с дистанционным взрывателем. Российские СМИ сразу же распространили данную информацию, однако, очевидно, что это фейк.

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Сеймур Херш утверждает, что взрывчатку под "Северные потоки" в июне 2022 заложили водолазы США в под прикрытием учений НАТО, активировали ее норвежцы. Цитаты журналиста из США мгновенно разлетелись по Telegram-каналам и пророссийским СМИ.

В своей статье журналист заявил, что "Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более 9 месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности". При этом он утверждает, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан причастен к этому событию.

Важно отметить, что представительница СНБ Белого дома заявила, что данные о причастности ВМС США к подрыву "Северного потока-2" являются "полной ложью".

Примечательно, что и Сеймур Херш заявил, что в Белом доме и ЦРУ отрицают причастность Вашингтона к диверсии на "Северных потоках". Однако, по словам росСМИ, он подтвердил российскому изданию "РИА Новости" подлинность статьи о плане США о подрыве "Северных потоков".

По мнению журналиста, взрывы трубопровода были выгодны и США и Норвегии. Последняя была рада занять европейский газовый рынок, который во многом освободился после катастрофы. США мотивировала необходимость избавиться от промышленно-энергетического партнерства России и Германии, и снизить конкуренцию на европейском промышленном рынке со стороны Германии, которая активно доминировала, используя преимущество дешевых российских энергоресурсов.

При этом при более глубоком анализе публикации можно обнаружить некоторые несостыковки. В глаза бросается том факт, что американский журналист не имеет никаких социальных сетей. При этом он зарегистрировался на портале, где и была опубликовала скандальная статья, всего за 2 часа до публикации.

Сеймур Херш родом из Чикаго. Поэтому удивительным является тот факт, что он опубликовал статью в то время, когда у него была глубокая ночь, а в России же – день.

Примечательно, что среднее время прочтения данной статьи Сеймура Херша составляет примерно полчаса. Однако, российские пропагандистские СМИ начали распространять информацию буквально через несколько минут.

Важно отметить, что Сеймур Херш уже был обвинен в конспирологических теориях. Причина тому – тексты об убийстве Усамы Бен Ладена — по версии Херша, террорист был в пакистанском плену с 2006 года, и американские силовики просто зашли в камеру, чтобы его расстрелять.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия запустила фейк о том, что якобы Украина хранит оружие и боеприпасы, полученные от западных партнеров, на территории Ровенской атомной станции. Такую дезинформацию распространила российская разведка, даже не останавливаясь перед тем фактом, что на РАЭС как раз начала работу миссия МАГАТЭ.

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