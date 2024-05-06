В РФ объявили в розыск Данилова, Климкина и других украинских экс-чиновников: в чем их 'обвиняют'

Россия объявила в розыск очередных украинских чиновников. Речь идет о бывшем секретаре Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексее Данилове, бывшем министре внутренних дел Арсене Авакове, бывшем главе МИД Павле Климкине, экс-главнокомандующем ВСУ Руслане Хомчаке и бывшем спикере Верховной Рады Владимире Гройсмане.

В РФ им грозит до 20-30 лет лишения свободы. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Отмечается, что Хомчак, Аваков, Гройсман и Климкин разыскиваются по статье 356 ч. 1 Уголовного кодекса РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны").

В то же время Данилов разыскивается по статьям "Террористический акт" и "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем". В общей сложности ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Авакова также разыскивают по статьям 126 ч. 3 ("Похищение человека организованной группой"), 105 ч. 2 ("Убийство двух или более лиц"), 282 ч. 2 ("Нарушение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства"), 144 ч. 3 ("Препятствие законной профессиональной деятельности журналистов"). По данным следствия, по сведению Авакова, Коломойского и других лиц из высших руководителей Министерства обороны Украины было организовано похищение журналистов "Звезды" Андрея Сушенкова и Антона Малышева. В общем по всем обвинениям Авакову грозит пожизненное заключение.

Следует отметить, что Россия на третий год полномасштабной войны против Украины решила объявить президента Владимира Зеленского в розыск. Он якобы нарушил статью Уголовного кодекса РФ.

Также МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

Кроме того, министерство внутренних дел России объявило в розыск Петра Порошенко, пятого президента Украины. Его разыскивают по какой-то статье Уголовного кодекса РФ. Также объявлен в розыск народный депутат Алексей Гончаренко.

Как писал OBOZ.UA, в марте 2024 года Басманный районный суд города Москва заочно отправил руководителя СБУ Василия Малюка "под стражу" на два месяца. Глава СБУ заявил, что это решение "не заслуживает никакого внимания".

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