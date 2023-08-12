В РФ отреагировали на удары по Крымскому мосту: Захарова устроила истерику и угрожала

В России отреагировали на очередной удар по Крымскому мосту, что произошел 12 августа. Там заявили об атаке на якобы объект "сугубо гражданской инфраструктуры" и пригрозили ответом.

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Такое заявление сделала представитель МИД России Мария Захарова, сообщили в Telegram-канале министерства. Она также отметила, что Крымский мост испытывает подобные удары еще с осени прошлого года.

"Сегодня днем киевский режим в очередной раз предпринял попытку террористической атаки на Крымский мост. В этот раз зенитной управляемой ракетой С-200, переработанной в ударный вариант. По сообщениям минобороны России, ракета была вовремя обнаружена и перехвачена в воздухе российскими средствами ПВО", – сказала спикер МИД России.

Она также заявила, что позже была сбита еще одна ракета над Керченским проливом. Пострадавших в результате атаки нет.

"Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Таким варварским акциям не может быть оправдание, и они не останутся без ответа", – заявила Захарова.

В то же время представитель оккупационных властей не упоминала о том, что через незаконно построенный мост на оккупированной территории Крыма, переправляли вооружение и военную технику для российской армии.

Напомним, что в Керчи во второй раз за день 12 августа были слышны взрывы в районе Крымского моста. Очевидцы рассказывают о по меньшей мере восьми взрывах. Движение через мост снова перекрыто, пишут в крымских и российских пабликах. Оккупанты же заявили об очередной, уже третьей за день, якобы сбитой ракете. Также захватчики снова поставили "дымовой занавес".