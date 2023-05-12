В РФ ответили истерикой на передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow: чем угрожали

МИД России выступил с заявлением в связи с решением правительства Великобритании передать Украине высокоточные крылатые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Правительство РФ расценивает это как враждебный шаг против их страны.

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Об этом сообщает Русская служба ВВС. По мнению россиян, передача дальнобойных ракет может привести к серьезной эскалации обстановки на фронте.

"Расцениваем данное решение как очередной крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения специальной военной операции", – заявил российский МИД.

Примечательно, что власти РФ продолжает угрожать "мерами по нейтрализации" по причине решения передать такое оружие.

"Российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет", – предупредило российское внешнеполитическое ведомство.

Стоит отметить, что 11 мая стало известно, что Великобритания передала Украине несколько дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Силы обороны Украины получили новый ударный потенциал большой дальности накануне долгожданного контрнаступления против российских войск. Эти ракеты имеют дальность около 560 км, однако экспортная версия ракеты способна поражать цели на расстоянии до 300 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России отреагировали на поставку Storm Shadow и заявили, что "отрицательно" относятся к такой военной помощи. Там также традиционно пригрозили "адекватным ответом".

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