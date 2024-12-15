В РФ показали кадры подрыва в Донецке начальника 'Еленовки' Евсюкова и нашли виновного. Видео

В России заявили о задержании якобы виновника подрыва в Донецке автомобиля бывшего начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова. Также росСМИ показали момент взрыва, в результате которого коллаборант умер, а его жене-"полицейской" оторвало ногу.

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На кадрах продемонстрировано, как неизвестный мужчина с пакетом, по утверждению российского следствия, "что-то подкладывает" под белый Toyota Land Cruiser. Далее в своем сюжете пропагандисты сняли задержание полуголого жителя, которому приписывают "теракт".

Напомним, что автомобиль с Евсюковым взорвался 9 декабря в центре временно оккупированного города, где был припаркован по ул. Университетской. Экс-начальник "Еленовки" скончался на месте, а его жена-сотрудница местного оккупационного "МЧС" попала в больницу.

До конца недели, 15 декабря, российские пропагандисты со ссылкой на ФСБ известили, что в подрыве авто виноват житель Донецка. Также показали на видео, как силовики вытаскивают из квартиры полуобнаженного "злоумышленника".

На следующих кадрах они уже одели его в зеленую футболку и посадили на диван, за которым демонстративно поставили детский скейтборд с символикой США и Украины. На камеру россиянам неизвестный говорит, что он "установил контакт с украинскими спецслужбами и подорвал человека в Донецке".

Следственный комитет РФ заявил, что ему обещали заплатить $10 тысяч. В РФ пока не подтвердили, что погиб в Донецке именно коллаборант Сергей Евсюков.

Этот предатель Украины с 2014 года был назначен оккупантами начальником так называемой Волновахской колонии "ДНР" в поселке Еленевка на Донетчине, где враг удерживал захваченных защитников Украины. Евсюков организовал пытки более 100 пленных бойцов ВСУ. А 29 июля 2022 года российские войска устроили там теракт, в результате которого погибли не менее 53 украинских военнопленных, в том числе бойцы полка "Азов".

В Украине против Сергея Евсюкова было возбуждено уголовное дело, за данные о его местонахождении объявляли награду в $21,5 тысячи.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 октября во временно оккупированном Бердянске взорвали авто с судьей-предателем Виталием Ломейко. От транспортного средства осталась кучка железа, а коллаборант скончался.

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