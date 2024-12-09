В Донецке взорвали автомобиль экс-начальника Еленовской колонии, в которой убили украинских пленных: он погиб, жене оторвало ногу. Фото и видео

Во временно оккупированном Донецке утром 9 декабря взорвали автомобиль российского приспешника Сергея Евсюкова – бывшего начальника Еленовской колонии, в которой россияне устроили теракт против пленных бойцов ВСУ. В результате происшествия владелец авто погиб, а его жене оторвало ногу.

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Об этом сообщили оккупационные ресурсы в Telegram, распространив кадры с места ЧП. Говорят, оно произошло в центре – на улице Университетской.

Оккупанты с "ДНР" сразу заявили о возбуждении уголовного дело в связи с взрывом автомобиля в центре Донецка. Там взялись проводить детальный осмотр места происшествия и "комплекс оперативно-розыскных мероприятий", назначили "ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническую".

О том, что взорванный автомобиль Toyota Land Cruiser принадлежит экс-начальнику Еленовской колонии, написал Telegram-канал "Крымский ветер".

Впоследствии это подтвердили и пропагандисты. По их данным, Евсюков погиб на месте взрыва, а его супруга-сотрудница так называемого МВД "ДНР" пострадала, потеряв ногу.

"Предварительно, очередная мрZота отправилась на встречу к Кобзону. Хорошее начало понедельника…" – прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

Принимая во внимание фото и видео, он предположил, что эпицентр взрыва был в районе водительского места в авто. Это исключает версии о случайности или "газовом баллоне".

По предварительной информации, под днище Toyota Land Cruiser, принадлежавшего приспешнику оккупантов, был заложен пластид – примерно 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

"Счастья погибшим! Возмездие неотвратимо!" – подчеркнул Андрющенко

Напомним, что Служба безопасности и Офис Генерального прокурора Украины собрали доказательства против двух российских военных преступников, участвовавших в массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовской колонии на временно оккупированной территории Донбасса в июле 2022 года.

В июле 2024-го было сообщено о подозрении причастным к гибели украинских пленных: бывшему начальнику так называемой "Волновахской колонии ДНР" в поселке Еленевка Сергею Евсюкову и его первому экс-заместителю Дмитрию Нейолову, которые сотрудничали с оккупантами.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 ноября во временно оккупированном Севастополе взорвали автомобиль топ-военного Черноморского флота. В СБУ заявили, что результатом успешно проведенной спецоперации стала ликвидация капитана 1 ранга ЧФ РФ, начальника штаба российской 41-й бригады ракетных кораблей и катеров.

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