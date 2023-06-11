В РФ пожаловались, что Украина атаковала корабль Черноморского флота

Минобороны России пожаловалось на атаку со стороны ВС Украины на корабль Черноморского флота "Приазовье". Там заявили, что атака на корабль якобы была предпринята с помощью морских быстроходных безэкипажных катеров ВСУ.

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Так, в минобороны врага утверждают, что атака шестью безэкипажными катерами была совершена примерно в 1 час 30 минут по московскому времени. Также там отметили, что корабль "Приазовье" контролирует ситуацию в восточной части Черного моря вдоль маршрутов газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Военный корабль находился примерно в 300 километрах к юго-востоку от Севастополя. В минобороны России поспешили отметить, что атака была отбита, а сам корабль повреждений не получил.

В России традиционно обвинили в атаке украинскую сторону, а также заявили, что в момент атаки в воздухе над центральной частью Черного моря якобы находился разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk Военно-воздушных сил США.

Украинские официальные источники пока никак не прокомментировали это событие.

Напомним, что оккупанты обстреляли Циркуны под Харьковом. О взрывах в пригороде, хорошо слышных в Харькове, писали местные паблики. Они также сообщают, что в небе виден дым.

Напомним, утром 11 июня стало известно, что в Харьковской области российские оккупанты нанесли удары трем БПЛА по предприятию в Богодуховском районе. На месте прилетов возник пожар.