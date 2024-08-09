В РФ выдали, что за ночь уничтожили 75 украинских дронов и семь катеров

В минобороны России заявили, что в ночь на 9 августа их ПВО в разных регионах якобы перехватили 75 украинских БПЛА самолетного типа. Также в Черном море дежурные огневые средства РФ якобы уничтожили 7 морских дронов, направлявшихся к берегам временно оккупированного Крыма.

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Сомнительными "геройствами" похвастались в Telegram оборонного ведомства государства-агрессора. Уверяют, что перехватили 26 беспилотников над Белгородской, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один над Орловской областью, пять – над Республикой Крым и восемь – над акваторией Черного моря.

Тем временем в Липецке пожаловались на громкие взрывы и пожар в районе военного аэродрома, где начали детонировать боеприпасы. После этого в населенных пунктах вокруг была объявлена эвакуация, а российская авиация, предварительно, стала покидать базирование.

Губернатор области сначала утверждал о "массированной атаке БПЛА и работе ПВО", но затем признал ЧП и повреждение объекта энергетической инфраструктуры.

Мощные взрывы прогремели также в Курской области. По данным СМИ, вблизи села Октябрьское Рыльского района была уничтожена на марше колонна бронетехники РФ, на месте прилетов вспыхнул пожар, были слышны звуки детонации.

Громко было и в районе аэродрома "Бельбек" на северо-западе Севастополя. Захватчики пытались с крупнокалиберного пулемета сбить неизвестные цели вблизи военного аэродрома. Однако, по-видимому, это не сработало.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 8 августа серия мощных взрывов во время объявленной "ракетной опасности" прозвучала в Белгороде. Местные власти заявили об "украинском обстреле", над городом поднялся столб черного дыма.

– Оппозиционные росСМИ сообщили, что украинские военные во время операции в Курской области РФ за сутки прорвали сразу две линии фортификационных сооружений. Третьей линии на границе вообще не было, а первые две власти строили 2,5 года и потратили на это 15 миллиардов рублей.

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