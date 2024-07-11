В Ривненской области мужчина пришел в ТЦК обновить данные, но получил штраф в 17 тыс. грн: в чем причина и какое решение принял суд

В Ривненской области мужчина пришел в ТЦК, чтобы уточнить свои военно-учетные данные, но получил штраф в 17 тыс. грн. На него составили протокол по ч. 3 ст. 210 КУоАП из-за того, что в 2021 году не стал на учет военнообязанных.

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Об этом сообщает издание sud.ua. Отмечается, что мужчина подал иск в суд с требованием отменить штраф в размере 17 тысяч гривен, наложенный ТЦК 27 мая 2024 года.

ТЦК в своем отзыве отметило, что истец был взят на учет призывников 8 февраля 2011 года и получил статус призывника. Согласно ст. 15 Закона "О воинской обязанности и военной службе" в редакции от 20 марта 2020 года, призывник должен явиться самостоятельно, даже если повестка не поступила в течение 10 дней после начала очередного призыва.

"В связи с этим призывной комиссией было решено освободить истца от призыва на срочную военную службу в связи с достижением 27-летнего возраста, как не разысканного", – пишут журналисты.

Суд постановил, что истец не мог совершить административное правонарушение по ч. 3 ст. 210 КУоАП с 30 июня 2021 года, поскольку эта норма была введена в действие только 19 мая 2024 года, одновременно с указом о 60-дневном сроке для уточнения своих данных по воинскому учету, что истец и сделал 27 мая 2024 года.

"Итак, нет ни происшествия, ни состава административного правонарушения по ч.3 ст. 210 КУоАП, за которое истец подвергнут такому суровому взысканию, как 17 000 грн штрафа", – отметило издание.

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– В Черкасской области будут судить 48-летнего мужчину, который не явился в ТЦК после получения боевой повестки для отправки в воинскую часть. Ему инкриминируют уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период, обвинительный акт направлен в суд.

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