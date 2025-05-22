В России активно заговорили об осужденных украинских коллаборантах: в чем причина и что это даст

В последнее время в РФ начали заметно активнее жаловаться на то, что Украина сажает и задерживает коллаборантов. Вероятно, это свидетельствует, что российская сторона начала всерьез рассматривать выезд украинских предателей в Россию в обмен на возвращение украинцев из вражеских застенков.

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Соответствующее предположение сделал проект "Хочу к своим". Он реализуется Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными при поддержке Главного управления разведки МО, Службы безопасности Украины и Уполномоченного ВР по правам человека.

Накануне переговоров в Стамбуле один из российских "народных избранников" передал письмо главе российской делегации Владимиру Мединскому с просьбой "принять во внимание драматическую ситуацию" с пророссийскими "политическими заключенными" в Украине.

Так называемыми политзаключенными в его понимании являются осужденные за государственную измену граждане нашего государства, которые работали на россиян и теперь отбывают наказание за решеткой.

Позже тот же московский депутат называл "репрессиями" расследование в отношении украинцев, которые помогали Москве, к примеру, предоставляли войскам агрессора координаты целей для планирования ракетных ударов.

"Украина не только не прибегает ни к каким репрессиям в отношении осужденных за государственную измену, но и делает все, чтобы дать им возможность выехать в Россию при условии возвращения украинцев из вражеской неволи", – подчеркнули в госпроекте "Хочу к своим".

Последний, кстати, именно для того и создан. "Хочу к своим" функционирует уже почти год. На сайте представлены профили 300 коллаборантов, которые готовы выехать в РФ и дали согласие на публикацию своих персональных данных, надеясь, что российская сторона заметит их и быстрее заберет. Но по состоянию на 22 мая 2025 в рамках проекта Россия забрала только ОДНОГО предателя.

Другие предатели – как те, чьи профили опубликованы на сайте, так и те, кто не дал на это согласия – до сих пор ждут, некоторые уже годами.

Государственный проект "Хочу к своим" в очередной раз предложил представителям Кремля организовать выезд в РФ осужденных агентов России, которые непосредственно работали на нее, при условии возвращения украинцев из российской неволи. Каждый из этих коллаборантов добровольно заявил о желании жить в РФ и откровенно называет россиян "своими".

"Но "свои" их не спешат забирать", – подытожила пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA:

– Против Украины на стороне государства-агрессора работал бывший заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович. Вместе с тремя сотрудниками ФСБ РФ он организовал сеть шпионов, которая передавала Москве секретную информацию.

– Сайт "Хочу к своим", где есть данные о коллаборантах, осужденных в Украине, появился в июле прошлого года. Инициатива создана с целью обмена этих людей на гражданских, находящихся в российских местах несвободы.

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