В Украине появился сайт 'Хочу к своим', где есть данные о коллаборантах, осужденных в Украине: в чем цель проекта

В Украине запущен новый онлайн-ресурс "Хочу к своим", где публикуется информация о коллаборантах, осужденных в Украине и желающих уехать в Россию. Инициатива создана с целью обмена этих людей на гражданских, которые находятся в российских местах несвободы.

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Над проектом работали Главное управление разведки (ГУР), Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис омбудсмена Украины. Его презентация прошла в Киеве в четверг, 25 июля, сообщает корреспондент OBOZ.UA.

На сайте уже размещена информация о 200 коллаборантах, которые согласились на обмен. Все они дали разрешение на обнародование своих данных. Одной из целей проекта, как отметил представитель ГУР, руководитель рабочей группы Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов, является помощь желающим выехать в Россию, не ограничиваясь только российскими гражданами.

Проект также имеет целью предоставить возможность украинцам, которые до сих пор сотрудничают с врагом, прекратить такую деятельность на определенных условиях через специальную форму на сайте.

Кроме того, граждане, имеющие информацию о деятельности вражеских агентов, могут поделиться ею через этот ресурс.

Отмечается, что это важная гуманитарная инициатива, направленная на поддержку тех, кто по определенным причинам хочет уехать в Россию путем подачи заявки через специальную форму на сайте.

По словам спикера СБУ Артема Дегтяренко, с начала полномасштабного вторжения было открыто более 7400 уголовных производств по коллаборационизму.

"С начала полномасштабного вторжения открыто более 7400 уголовных производств по коллаборационизму. Более 200 человек из этого проекта согласились опубликовать личную информацию, а более 500 человек в целом предоставили украинской стороне личную информацию, соглашаясь на обмен", – отметил он.

Примечательно, что с начала полномасштабной войны удалось вернуть на родину 3405 украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июля из российского плена вернулись еще 95 украинцев – 88 рядовых и сержантов, а также семеро офицеров. Среди них 49 воинов ВСУ, 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семь бойцов из Сил территориальной обороны, пять пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта и один защитник из добровольческого формирования территориальной громады.

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