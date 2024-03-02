'В России есть неравнодушные граждане': в ГУР прокомментировали подрыв электроподстанции в Екатеринбурге

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов убежден, что ответственность за разрушение инфраструктуры в России лежит на самих властях страны-агрессора. В РФ существуют граждане, не терпящие путинской диктатуры и делающие все возможное, чтобы освободить свою страну.

Таким образом, Юсов прокомментировали подрыв электроподстанции "Калининская" в Екатеринбурге. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"В России продолжается деградация инфраструктуры. То, что взрывается в России – ответственность власти самой России. Но на этой территории действительно неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой и делают все, чтобы собственную страну освободить скорее единственным законным способом – вооруженной борьбы против кровавого путинского режима", – сказал представитель ГУР.

Напомним, вечером 1 марта в российском Екатеринбурге раздался взрыв на электроподстанции "Калининская". Этот объект обеспечивает электропитанием сразу три военных завода.

Одно пропагандистское издание издало, что якобы причиной взрыва стало короткое замыкание. Однако другие со ссылкой на источники в силовых структурах утверждают, что на месте происшествия обнаружены следы взрывчатки.

Следует отметить, что в Екатеринбурге расположен целый ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса. Среди них "ОКБ "Новатор", 144-й бронетанковый ремонтный завод, уральское производственное предприятие "Вектор", научно-производственное объединение "НПО автоматики". При этом в прошлом году россияне жаловались, что в оборонной промышленности усилился кадровый голод, поэтому заводам Екатеринбургу нужно уже более 2 тысяч работников.

Напомним, в российском Санкт-Петербурге утром 2 марта прогремел взрыв. Россияне заявили о падении БПЛА. Впоследствии в сети появились кадры, зафиксировавшие первые мгновения после взрыва.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области РФ пожаловались на очередную атаку дронов. В Грайворонском районе 29 февраля взорвалось сразу несколько БпЛА. Поврежден зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", ранены среди российских военнослужащих.