В России есть несколько вариантов для наступления: Рахманин оценил возможности оккупантов по эскалации на фронте. Видео

У оккупантов на сегодня есть несколько вариантов для возможного наступления. Однако каждый из них имеет свои проблемы для врага.

Видео дня

Такое мнение по поводу возможной эскалации на фронте озвучил народный депутат и член Комитета по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Сергей Рахманин в разговоре с шеф-редактором Орестом Сохарем в проекте "Орестократия". Мнение политика на протяжении войны отличается от многих экспертов.

Да, Рахманин убежден, что странно рассматривать направление главного удара россиян на Донбассе.

"Наступление россиян на Донбассе не прекращалось с первого дня полномасштабной агрессии, то есть это наступление продолжается, там враг продвинулся больше всего и продолжает там давить. ВСУ вынуждены были покинуть Соледар, фактически в окружении находится Бахмут, вероятность того, что он будет оставлен, к сожалению, достаточно высока, но говорить о направлении главного удара, я думаю, что не стоит. Именно там находится наибольшее количество подразделений с обеих сторон, там бои идут постоянно, и очень укрепленные позиции с обеих сторон", – сказал Рахманин.

При этом политик отметил, что ожидать большого масштабного наступления россиян в этом направлении не стоит. По его словам, наступательный порыв оккупантов на Донбассе затормаживает и большое количество населенных пунктов, и разные реки, создающие естественную преграду.

"Что такое главный удар? Это удар, с помощью которого ты наносишь врагу поражение, перехватываешь стратегическую инициативу и, по сути, вносишь или пытаешься внести перелом в ход этой кампании. Поэтому я бы о Донбассе не говорил бы как о наступлении масштабном и системном, они там будут накапливать силы для того, чтобы решить тактический вопрос, в первую очередь это захват Бахмута и Марьинки", – пояснил нардеп.

А вот на южном направлении, по словам Рахманина, ситуация для нас более сложная.

"Там сосредоточено большое количество российских резервов, и они сейчас еще усилили свои группировки, в частности у Угледара. Они могут там наступать, и главная цель – отодвинуть позицию украинских вооруженных сил как можно дальше от так называемого сухопутного коридора, который объединяет оккупированный Донбасс с оккупированным Крымом через территорию Мариуполя, Запорожскую область. Наша позиция находится в опасной для россиян близости от этого коридора и поэтому им выгодно сместить его по меньшей мере километров на 20", – пояснил политик.

В то же время Рахман подчеркнул, что украинская армия готова к возможной масштабной атаке врага на этом направлении. Кроме того, для оккупантов наступление здесь будет очень проблематичным.

"Там очень большая ширина фронта и чтобы там наступать, нужно огромное количество личного состава, а для россиян как раз атака по широкому фронту - огромная проблема", – отметил политик.

Рахманин также назвал и другие возможные варианты для наступления россиян.

"Есть для них вариант наступать с севера, потому что близко, расстояние до Киева чуть более 100 километров, это огромный соблазн. Во-вторых, есть возможность попытаться отрезать запад Украины, порезать пути поставки западного оружия и таким образом поставить Украину на колени", – отметил он.

Однако, чтобы организовать такое наступление, нужно создать определенную ударную группировку, которой там пока нет. Реализовать такой вызов врагу будет сложно и потому, что на этом направлении достаточно большой участок фронта, нуждающийся в огромном количестве личного состава и очень точных маневров. Кроме того, наступать будет трудно из-за сложного рельефа – леса, лесополосы, болота, маленькие реки.

Еще одним вариантом для возможного наступления врага является Харьковское направление. Но и он, по словам Рахманина, имеет "свои нюансы".

"Следующий вариант – это снова попытка наступать в сторону Харьковской области. Здесь причина та же, как с Киевом – близость. Есть огромные населенные пункты, где можно создать определенную логистику и есть небольшое расстояние от границы. Можно отодвинуть нас от своих границ и фактически сорвать наступление на Кременную и Сватово. Здесь тоже есть свои нюансы, нужно будет опрокидывать большие массы войск и техники, это не может остаться незамеченным", – отметил Рахманин.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в Крыму готовятся к операции ВСУ по освобождению полуострова и пытаются "принять меры".

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в марте 2023 года начнется большое контрнаступление Вооруженных сил Украины, которое завершится освобождением всей территории Украины в пределах 1991 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!