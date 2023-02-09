В России есть несколько вариантов для наступления: Рахманин оценил возможности оккупантов по эскалации на фронте. Видео
У оккупантов на сегодня есть несколько вариантов для возможного наступления. Однако каждый из них имеет свои проблемы для врага.
Такое мнение по поводу возможной эскалации на фронте озвучил народный депутат и член Комитета по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Сергей Рахманин в разговоре с шеф-редактором Орестом Сохарем в проекте "Орестократия". Мнение политика на протяжении войны отличается от многих экспертов.
Да, Рахманин убежден, что странно рассматривать направление главного удара россиян на Донбассе.
"Наступление россиян на Донбассе не прекращалось с первого дня полномасштабной агрессии, то есть это наступление продолжается, там враг продвинулся больше всего и продолжает там давить. ВСУ вынуждены были покинуть Соледар, фактически в окружении находится Бахмут, вероятность того, что он будет оставлен, к сожалению, достаточно высока, но говорить о направлении главного удара, я думаю, что не стоит. Именно там находится наибольшее количество подразделений с обеих сторон, там бои идут постоянно, и очень укрепленные позиции с обеих сторон", – сказал Рахманин.
При этом политик отметил, что ожидать большого масштабного наступления россиян в этом направлении не стоит. По его словам, наступательный порыв оккупантов на Донбассе затормаживает и большое количество населенных пунктов, и разные реки, создающие естественную преграду.
"Что такое главный удар? Это удар, с помощью которого ты наносишь врагу поражение, перехватываешь стратегическую инициативу и, по сути, вносишь или пытаешься внести перелом в ход этой кампании. Поэтому я бы о Донбассе не говорил бы как о наступлении масштабном и системном, они там будут накапливать силы для того, чтобы решить тактический вопрос, в первую очередь это захват Бахмута и Марьинки", – пояснил нардеп.
А вот на южном направлении, по словам Рахманина, ситуация для нас более сложная.
"Там сосредоточено большое количество российских резервов, и они сейчас еще усилили свои группировки, в частности у Угледара. Они могут там наступать, и главная цель – отодвинуть позицию украинских вооруженных сил как можно дальше от так называемого сухопутного коридора, который объединяет оккупированный Донбасс с оккупированным Крымом через территорию Мариуполя, Запорожскую область. Наша позиция находится в опасной для россиян близости от этого коридора и поэтому им выгодно сместить его по меньшей мере километров на 20", – пояснил политик.
В то же время Рахман подчеркнул, что украинская армия готова к возможной масштабной атаке врага на этом направлении. Кроме того, для оккупантов наступление здесь будет очень проблематичным.
"Там очень большая ширина фронта и чтобы там наступать, нужно огромное количество личного состава, а для россиян как раз атака по широкому фронту - огромная проблема", – отметил политик.
Рахманин также назвал и другие возможные варианты для наступления россиян.
"Есть для них вариант наступать с севера, потому что близко, расстояние до Киева чуть более 100 километров, это огромный соблазн. Во-вторых, есть возможность попытаться отрезать запад Украины, порезать пути поставки западного оружия и таким образом поставить Украину на колени", – отметил он.
Однако, чтобы организовать такое наступление, нужно создать определенную ударную группировку, которой там пока нет. Реализовать такой вызов врагу будет сложно и потому, что на этом направлении достаточно большой участок фронта, нуждающийся в огромном количестве личного состава и очень точных маневров. Кроме того, наступать будет трудно из-за сложного рельефа – леса, лесополосы, болота, маленькие реки.
Еще одним вариантом для возможного наступления врага является Харьковское направление. Но и он, по словам Рахманина, имеет "свои нюансы".
"Следующий вариант – это снова попытка наступать в сторону Харьковской области. Здесь причина та же, как с Киевом – близость. Есть огромные населенные пункты, где можно создать определенную логистику и есть небольшое расстояние от границы. Можно отодвинуть нас от своих границ и фактически сорвать наступление на Кременную и Сватово. Здесь тоже есть свои нюансы, нужно будет опрокидывать большие массы войск и техники, это не может остаться незамеченным", – отметил Рахманин.
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