В России нашли 'виновного' во взрывах на Крымском мосту: в СБУ потролили оккупантов

В России нашли "виновного" во взрывах на Крымском мосту утром 17 июля. По версии некоторых пропагандистов, это командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, его россияне "разоблачили" по сообщению в Telegram-канале.

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Чудеса дедуктивного мышления продемонстрировал российский пропагандист Владислав Поздняков. Тем временем в Службе безопасности Украины потроллили оккупантов из-за повреждения моста, посвятив этому событию стихотворные строки.

Российский Z-пропагандист Поздняков "разоблачил" реального "виновника" взрывов на Крымском мосту утром 17 июля. По его версии, это командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Украинский военачальник Сырский знал об ударах по мосту! Его сообщение датировано несколькими часами раньше!" – устроил истерику пропагандист.

К таким феерическим выводам он пришел из-за сообщения Сырского в Telegram-канале, которое появилось накануне вечером. Тогда генерал опубликовал свое фото в окружении военных и пожелал украинцам спокойной ночи.

"А для оккупантов "колыбельная" уже готовится", – добавил командующий.

Однако "гореть" у россиян будет не только из-за Сырского. В Службе безопасности Украины потроллили оккупантов стихотворными строками.

"Соловейко, рідний брате! Знову міст пішов "поспати". Та раз... Два!" PS Музыка – народная. Слова – СБУ", – "перепели" народную песню в Службе.

После взрывов на Крымском мосту 8 октября 2022 года в СБУ уже посвящали этому событию стихотворные строки.

"Світає, Міст гарно палає; Соловейко у Криму СБУ зустрічає". Сегодня – отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря", - писали тогда в Службе.

Напомним, утром 17 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. После них обрушился один из пролетов на Крымском мосту. Оккупанты остановили автомобильное и железнодорожное движение, не работала также паромная переправа. Захватчики посоветовали россиянам ехать на полуостров из-за оккупированных территорий на материковой части Украины.

По данным источников OBOZREVATEL в спецслужбе, атака на Крымский мост – спецоперация СБУ и ВМС. Мост атаковали с помощью надводных дронов.