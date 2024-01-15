'Россия не чувствует угрозы': премьер Эстонии призвала передать Украине дальнобойные ракеты

Западные государства должны передать Вооруженным Силам Украины все вооружение, которое им нужно для освобождения всех захваченных Россией территорий. В первую очередь Киеву нужно предоставить дальнобойные ракеты.

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М таким призывом к Западу выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию The Kyiv Independent, публикованном в воскресенье, 14 января. По ее мнению, это единственный вариант дать отпор стране-агрессору.

Глава эстонского правительства напомнила, что Таллин официально принял решение оказывать Киеву ежегодную помощь объемом 0,25% своего ВВП в течение следующих 4 лет. Она призвала партнеров и союзников принять такое же решение.

Каллас сказала, что совместные бюджеты стран, которые входят в контактную группа по обороне Украины в формате "Рамштайн" "намного больше" бюджета России.

"Каждый месяц Москва тратит на войну около 5,3 млрд евро. Если взять совокупные бюджеты и эти 0,25% ВВП всех государств коалиции "Рамштайн", то это будет 120 млрд. Такая помощь переломила бы ситуацию в пользу Украины. Партнеры должны предоставить Киеву все военное оборудование, которое имеют", – сказала премьер Эстонии.

Отсутствие у армии Украины дальнобойного оружия дает российским оккупационным войскам преимущество для захвата большего количества территорий, отметила Каллас.

"Если они (россияне. – Ред.) думают, что могут выиграть, то, естественно, они не чувствуют угрозу и просто продолжают бить по Украине", – сказала чиновник.

Она также добавила, что некоторые государства Запада боятся, что Москва проиграет, и того, какие последствия это принесет. По мнению Каллас, сейчас главная задача – закончить войну.

Напомним, что выступая в парламенте Эстонии 11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна выиграть битву у России, потому что речь идет о выживании украинского народа.

Как писал OBOZ.UA, глава государства призвал Запад усилить поддержку Украины. Он подчеркнул, что Вооруженным силам Украины нужно больше снарядов, и они пойдут вперед.