Руководство страны-террориста России снова пожаловалось, что украинское правительство подавляет религиозные свободы. Такие ложные утверждения Кремль продолжает использовать в качестве морального оправдания свой вооруженной агрессии.

В этом контексте россияне утверждают, что бомбардировки городов и убийства мирных жителей происходит для защити "чести и достоинства" российских граждан. Об этом пишет Институт изучения войны.

Религия как оправдание террора

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что одной из целей войны против Украины является "защита права использовать русский язык и исповедовать православную веру". Лавров утверждал, что Украина более десяти лет преследует Московский православный патриархат и обвинил украинское правительство в захвате церквей и "нападении" на духовенство и прихожан.

Аналитики констатировали, что Кремль давно использует заявления о дискриминации российского народа, русского языка и РПЦ в качестве оправдания вторжения в Украину и своего отказа от добросовестных мирных переговоров. При этом в ISW подчеркнули, что церковь является элементом арсенала России в области гибридной войны, особенно в усилиях Кремля по продвижению кремлевских нарративов и российской националистической идеологии для поддержания и расширения влияния России в бывших советских республиках и оправдания ее военных инициатив.

Гибридная религиозная агрессия

РПЦ также выступала за кодификацию российской государственной идеологии, основанной на идее о том, что Украины не должно существовать. Кроме того, Россия занималась широкомасштабными преследованиями религиозных меньшинств, включая православных верующих, на оккупированной территории Украины в рамках своей более широкой кампании, направленной на систематическое уничтожение независимой украинской национальной и религиозной идентичности.

Российские оккупационные власти регулярно проводят произвольные задержания и убийства украинских священнослужителей или религиозных лидеров, а также грабят, оскверняют и преднамеренно разрушают религиозные места.

Заявления Лаврова от 22 апреля демонстрируют неизменную приверженность Кремля своим первоначальным военным целям и незаинтересованность в переговорах по прекращению войны. Однако эти заявления подрываются реальностью обращения России с религиозными меньшинствами на оккупированных территориях.

Ранее в РФ заявили о необходимости создания "православного искусственного интеллекта", основанного на "традиционных духовных ценностях".

