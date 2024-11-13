В России пожаловались на атаку дронов на Воронежскую область: повреждено предприятие

Утром 13 ноября в Воронежской области России пожаловались на атаку неизвестных беспилотников. Заявлено, что против БПЛА в области были задействованы силы ПВО и средства РЭБ.

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Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В результате падения обломков дронов повреждено непроизводственное здание одного из предприятий.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружено и подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов.

По предварительной информации, пострадавших нет. В пригороде Воронежа во время падения обломков незначительно повреждено непроизводственное здание предприятия", – сообщил Гусев.

Как сообщал OBOZ.UA, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил факт поражения Силами обороны состава горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской области. Речь идет о нефтебазе вблизи Старого Оскола. По предварительной информации, на территории объекта возник пожар.

Напомним, что это произошло в Белгородской области в ночь на 12 ноября. Власти региона заявили об атаке дронов на нефтебазу: беспилотник якобы взорвался над заводом, после чего там начался пожар. Также местные власти утверждают, что обошлись без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 ноября дроны ГУР МО Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, РФ. Была поражена одна из нефтеперерабатывающих установок завода и резервуары с мазутом.

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