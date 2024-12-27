В России пожаловались на новую атаку дронов, ограничения вводили в ряде аэропортов: появились подробности

В России в ночь на 27 декабря пожаловались на атаку дронов. Из-за воздушной угрозы был введен план "Ковер" в аэропортах Астрахани, Волгограда, Сочи и Казани: в них объявили запрет на прием и выпуск самолетов.

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При этом, к примеру, борт, летевший из Москвы в Астрахань, перенаправили в Махачкалу. Об этом пишут российские СМИ.

"В аэропорту Астрахани введен режим временного запрета на прием и выпуск воздушных судов. Задержаны рейсы на вылет и на прилет. Также рейсы задержаны и в аэропорту Волгограда", – пишет одно из пропагандистских СМИ РФ.

Кроме того, ограничения были введены в аэропорту Сочи. В "Росавиации" также отмечали, что "временно не принимает и не отправляет рейсы" аэропорт в Казани.

"Росавиация" сообщает, что это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в связи с угрозой атаки БпЛА — в Сочи ограничили работу с 5 утра, в Казани с 6 по местному времени.

Впоследствии роспропагандисты заявили о снятии ограничений в Астрахани и Волгограде. При этом из-за угрозы беспилотников борт "Аэрофлота" SU1172, летевший из Москвы в Астрахань, сначала задержали на 5 часов (он должен был вылететь накануне в 21:25 по местному времени, а взлетел в 02:35. Однако до пункта назначения самолет не долетел до сих пор: после взлета его перенаправили в Махачкалу (Дагестан).

Причины происходящего пассажирам, по данным росСМИ, не сообщили. Новая попытка добраться до Астрахани назначена на это утро: ожидается, что в 08:00 по местному времени самолет взлетит из Махачкалы.

"Идет посадка, но тут нет компьютера. Все сверяют по списку, на листочке", — рассказали нам пассажиры. При этом в аэропорту Астрахани пассажирам заявили, что причина задержки — "погодные условия" (в городе ясное небо)", – пишет одно из изданий.

По состоянию на 07:00 по киевскому времени ограничения были сняты в Астрахани и Волгограде.

Тем временем в минобороны РФ похвастались "уничтожением" 13 украинских дронов за ночь: 5 над Брянской, 3 над Курской, по 2 над Белгородской и Тульской и 1 над Астраханской областью.

Напомним, несколько дней назад в Ростовской области РФ прогремели мощные взрывы. РосСМИ тогда заявили об атаке БПЛА на аэродром "Миллерово".

Также россияне жаловались на массированную атаку ATACMS по Рыльску. Под ударом оказался пункт управления оккупантов на Курщине. Среди ликвидированных – заместитель командира 810-й бригады морской пехоты РФ.

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